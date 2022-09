"Ob Staatspräsident oder Kellner - der Größte aller Zeiten"

Die internationale Medienlandschaft bewertet Roger Federers Karriere im Rückblick.

SCHWEIZ

Blick: "Der Größte aller Zeiten - für immer."

Aargauer Zeitung: "Roger Federer führte eine Liebesaffäre mit der Öffentlichkeit und schenkte uns die Illusion der Vollkommenheit. Mit Roger Federer tritt eine Lichtgestalt zurück, die den Weltsport in diesem Jahrtausend geprägt hat wie kein Zweiter. Er hinterlässt nicht nur Siege und Rekorde, sondern Erinnerungen an Emotionen und Momente für die Ewigkeit."

Der Tagesanzeiger: "Der Größte geht. Federer hat das Tennis revolutioniert."

Neue Züricher Zeitung: "Ob Turnierdirektor oder Balljunge, ob Staatspräsident oder Kellner: Federer begegnet jedem mit derselben Freundlichkeit und Aufmerksamkeit."

ENGLAND

The Sun: "Roger and out. Fed Up - die Schweizer Legende gewann in seiner glanzvollen Karriere unglaubliche 20 Grand-Slam-Titel."

The Guardian: "Er hat das Spiel verändert und ist immer ein Gentleman geblieben - doch nun ist seine Zeit gekommen."

FRANKREICH

L'Equipe: "God Save the King. Sein gesamtes Spiel grenzte an Kunst und Erhabenheit. Es wird ein emotionaler Abschied werden."

SPANIEN

Marca: "Ein Musterbeispiel für einen Gentleman, vielleicht den ultimativen Gentleman des Herrentennis."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Federer ist klassische Kunst: Er geht, aber bleibt trotzdem."

USA

New York Times: "Roger Federer, der elegante und ausdauernde Schweizer Star, der zwei Jahrzehnte lang das Herrentennis dominierte. Er ließ das Spiel so einfach aussehen."

ESPN: "Ohne die Freude an seinen jährlichen Auftritten auf dem Center Court in Wimbledon wird sich Tennis anders anfühlen - auf jeden Fall ein wenig ärmer."

SERBIEN

Blic: "Tennis-Gott - einfach der Größte."