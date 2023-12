"Ob man es als Sport ansieht oder nicht, ist zweitrangig"

In Köln startete jüngst die VBL Club Championship, der eFootball-Wettbewerb für die Klubs der DFL, in ihre sechste Saison. Fast alle Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Teamsvertreten - erstmals auch der FC Bayern und Borussia Dortmund. Jörg Höflich (35), Head of Virtual Bundesliga, blickt auf die neue Saison und schildert seine Zukunftsvision.

Schicke Schale: Für den Gewinn der von Jörg Höflich geführten VBL gibt es eine moderne Trophäe. DFL