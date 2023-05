Ob Klassenerhalt oder Abstieg: Bochum verlängert mit Hauptsponsor

Der Wohnungskonzern Vonovia wirbt auch weiterhin vorn auf dem Trikot des VfL Bochum. Die Vereinbarung ist nicht an die Ligazugehörigkeit geknüpft.

Vor dem Saisonfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat der VfL Bochum Klarheit in einer Frage abseits des Rasens geschaffen. Hauptsponsor Vonovia wirbt auch weiterhin auf der Brust des aktuellen Tabellen-16., wie dieser am Mittwochmittag mitteilte.

Der Wohnungskonzern Vonovia arbeitet seit 2016 mit dem VfL zusammen und wurde 2021 Trikotsponsor. Die neue Vereinbarung gelte unabhängig von der Zugehörigkeit zur Bundesliga, hieß es, über die Laufzeit wurde nichts bekannt.

"Wir freuen uns sehr über die Verlängerung dieser gewachsenen Partnerschaft. Es ist ein starkes Bekenntnis seitens unseres langjährigen Partners, ein Bekenntnis zum VfL und natürlich auch zur Stadt Bochum, deren Farben wir tragen", sagte Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der Bochumer.

Vonovia ist auch bis 2026 Namensgeber des Vonovia Ruhrstadions, in dem die Blau-Weißen ihre Heimspiele austragen.