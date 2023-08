O'Sullivan sagt für European Masters in Nürnberg ab

Vom 22. bis 27. August finden in Nürnberg die European Masters im Snooker statt. Superstar Ronnie O'Sullivan musste seinen Start in der Frankenmetropole absagen.

Ronnie O'Sullivan wird in Nürnberg nicht an den Start gehen. IMAGO/VCG

Wie die World Snooker Tour am Dienstag bekanntgab, hat sich der Brite aus "medizinischen Gründen" gegen eine Teilnahme an den European Masters vom 22. bis 27. August in Nürnberg entschieden.

Damit droht O'Sullivan auch der Sturz von Platz 1 der Weltrangliste im Snooker. Denn sollte sein ärgster Verfolger, der Belgier Luca Brecel, in der Frankenmetropole mindestens das Halbfinale erreichen, würde er O'Sullivan von der Spitze verdrängen. Auch Mark Allen hat durch die Absage O'Sullivans die Chance auf Platz eins. Der Nordire muss aber das Turnier gewinnen, um den Spitzenrang dann einzunehmen. Die Auslosung hat dafür gesorgt, dass Brecel und Allen erst am Ende des Turniers am 27. August aufeinandertreffen können.

O'Sullivans Gegner in der ersten Runde, der Engländer Andy Hicks, erhält somit ein Freilos und zieht kampflos in die nächste Runde ein.

Die Absage O'Sullivans ist ein herber Verlust für das Turnier. Der 47-Jährige ist der Superstar seines Sports und wurde siebenmal Weltmeister - zusammen mit Stephen Hendry ist dies Rekord. Ebenfalls siebenmal gewann er die UK Championships und das Masters. Er gilt als der beste und erfolgreichste Snookerspieler aller Zeiten. O'Sullivans Merkmal ist sein schneller Spielstil, er spielte das schnellste Maximum Break aller Zeiten- daher rührt auch sein Spitzname "The Rocket". O'Sullivan betätigt sich zudem als Autor und machte auch Schlagzeilen, weil er offen über seine Depressionen und die damit einhergehenden Suchtprobleme spricht.