O'Sullivan hält Brecel auf Distanz - und befindet sich auf Halbfinalkurs

Ronnie O'Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield die Mission Titelverteidigung weiter fest im Blick.

Der Ausnahmespieler liegt in der Runde der letzten Acht gegen den Weltranglistenzehnten Luca Brecel (Belgien) nach der zweiten Session mit 10:6 vorne.

O'Sullivan hatte sich in der Runde zuvor gegen den Iraner Hossein Vafaei (13:2) keine Blöße gegeben, offenbarte am Dienstag in der Vormittagssession dann aber mehrere Unsauberkeiten. Der siebenmalige Weltmeister aus England fing sich jedoch und machte aus einem 1:2-Rückstand dank fünf gewonnener Frames in Folge ein 6:2.

Mit diesem Vorsprung startete der Engländer in die Abend-Session, in der er seinen Vorsprung zwar nicht weiter ausbauen konnte, allerdings hielt er Brecel auf Distanz.

O'Sullivan hat WM-Rekord im Blick

Um im Crucible Theatre in die Vorschlussrunde einzuziehen, muss O'Sullivan gegen Brecel nun noch drei Frames gewinnen. Die Chance dazu bietet sich im Mittwochnachmittag (15.30 Uhr/Eurosport). Der Weltranglistenerste strebt bei der WM seinen achten Titel an, womit er alleiniger Rekordhalter in der "Crucible-Ära" wäre.

Spannung in den restlichen Paarungen

In den anderen Viertelfinals geht es weitaus spannender zur Sache: Zwischen dem Waliser Jak Jones und dem Nordiren Mark Allen steht es nach zwei gespielten Sessions 8:8. Die Spiele zwischen dem Weltranglistenzweiten Mark Selby (England) und dem Schotten John Higgins sowie Si Jiahui (China) gegen Anthony McGill (Schottland) gehen am Mittwoch jeweils bei einem Zwischenstand von 4:4 weiter.