O'Shea wird Interimstrainer der irischen Nationalmannschaft

Als Spieler stand John O'Shea 118-mal für die irische Nationalmannschaft auf dem Platz. Nun darf der langjährige Verteidiger von Manchester United die irische Auswahl als Interimstrainer bei den kommenden Freundschaftsspielen gegen Belgien und die Schweiz betreuen. "Es wird eine unglaubliche Ehre sein, die Mannschaft in das internationale Fenster im März zu führen", erklärte der 42-Jährige, der übergangsweise die Nachfolge von Stephen Kenny antritt, der im November nach der verpassten EM-Qualifikation entlassen worden war. An Kennys Seite hatte O'Shea bereits als Co-Trainer an der Seitenlinie der "Boys in Green" gestanden.