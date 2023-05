Routinier Llull entscheidet: Real gewinnt die Euroleague

Real Madrid hat die Euroleague gewonnen. Der wichtigste europäische Basketball-Wettbewerb wurde in einem am Ende dramatischen Finale gegen Olympiakos Piräus (79:78) durch einen Wurf von Routinier Sergio Llull entschieden.

Im litauischen Kaunas lieferten sich der Hauptrunden-Erste Olympiakos Piräus und Real Madrid ein spannendes und umkämpftes Finale. Olympiakos, das vor den Play-offs als Topfavorit gehandelt wurde, kam besser ins Spiel und lag nach dem ersten Viertel mit sieben Zählern vorn. Real war im zweiten Durchgang besser, mit 45:45 ging es in die Kabinen. Piräus setzte immer wieder auf den überragenden MVP und Euroleague-Dominator Sasa Vezenkov und lag bis kurz vor Schluss fast durchgehend vorn.

Dann fiel die Entscheidung am Ende auf dramatische Weise in den letzten Sekunden: Olympikos führte mit 78:77, Madrid nahm eine Auszeit - und schlug aus dieser kommend durch den an diesem Abend lange unauffälligen Sergio Llull zu. Der 35-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt noch bei 0 Punkten, nahm nun aber einen wichtig Zweipunkt-Wurf aus der Mitteldistanz zum 79:78 für Real. Piräus bekam mit 3,1 Sekunden auf der Uhr nochmal die Chance, zurückzuschlagen. Auch hier übernahm mit Kostas Sloukas ein Routinier - dessen Wurf jedoch vom Ring abprallte.

Real holt sich damit nach 2015 und 2018 zum dritten Mal den Titel in der Königsklasse. Zusätzlich siegten die Hauptstädter achtmal im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister. Während Vezenkov war mit 29 Punkten bester Schütze des Spiels war, trumpfte bei Real Sergio Rodriguez (15 Zähler) auf.

