O'Connor übernimmt die Führung - Down Under trumpft in Spanien auf

Ben O'Connor hat die dritte Etappe der diesjährigen Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Erneut holte damit ein Australier den Tagessieg in Spanien.

Der australische Radprofi O'Connor hat damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die zweite Etappe hatte tags zuvor Landsmann Kaden Groves vor dem deutschen Radsprinter Phil Bauhaus gewonnen. Alle bisherigen Etappensiege in Spanien gingen damit an Australier. Zweiter wurde am Mittwoch Lokalmatador Juan Ayuso (UAE Team Emirates) vor dem Kolumbianer Nairo Quintana (Team Arkea-Samsic).

Die drei Tagesbesten bei Etappe drei führen nun auch die Gesamtwertung an. Die vierte Etappe am Donnerstag geht über 166,7 km von La Seu d'Urgell nach Boi Taüll. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Barcelona.

3. Etappe Perpignan/Frankreich - La Molina/Spanien (161,00 km):

1. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team 4:12:51 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 6 Sek.; 3. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic; 4. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 5. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 6. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious; 7. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 8. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 9. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; 10. Damien Howson (Australien) - BikeExchange + 9; ... 54. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 3:56 Min.; 76. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 5:56

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team 12:44:20 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 10 Sek.; 3. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic + 12; 4. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 16; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 6. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 7. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious; 8. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; 9. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 10. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Jumbo-Visma + 19; ... 58. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 6:39 Min.; 76. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 12:48

Bergwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Ander Okamika (Spanien) - Burgos - BH 20 Pkt.; 2. Mikel Bizkarra (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 16; 3. Casper Pedersen (Dänemark) - Team DSM 12; 4. Joan Bou Company (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 11; 5. Jonas Iversby Hvideberg (Norwegen) - Team DSM 10; 6. Simone Petilli (Italien) - Wanty-Gobert 8; 7. Adria Moreno (Spanien) - Burgos - BH 4; 8. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma 3; 9. Alex Molenaar (Niederlande) - Burgos - BH 3; 10. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Jumbo-Visma 2

Sprintwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Jonas Iversby Hvideberg (Norwegen) - Team DSM 11 Pkt.; 2. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team 10; 3. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange 10; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 6; 5. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious 6; 6. Ander Okamika (Spanien) - Burgos - BH 4; 7. Joan Bou Company (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 4; 8. Nairo Quintana (Kolumbien) - Team Arkea-Samsic 4; 9. Quentin Pacher (Frankreich) - Groupama-FDJ 4; 10. Pieter Serry (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step 4

Teamwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 38:13:51 Std.; 2. Bahrain Victorious (Bahrain) + 3 Sek.; 3. Trek - Segafredo (USA) + 26; 4. Movistar Team (Spanien) + 39; 5. Groupama-FDJ (Frankreich) + 1:59 Min.; 6. EF Education-EasyPost (USA) + 2:26; 7. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 3:31; 8. Uno-X Pro Cycling Team (Norwegen) + 3:50; 9. Cofidis (Frankreich) + 4:23; 10. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 4:56; ... 19. Team DSM (Deutschland) + 15:47