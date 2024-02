O'Connor gewinnt Bergetappe - Adam Yates gibt nach Sturz auf

Der Australier Ben O'Connor hat sich bei der 3. Etappe bei der UAE Tour den Tagessieg bei der ersten Bergetappe gesichert. Adam Yates stürzte und gab auf.

Nimmt jetzt auch die Gesamtwertung ins Visier: Ben O'Connor. AFP via Getty Images

Ben O'Connor hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten die erste von zwei Bergetappen gewonnen. Der Tour-Etappensieger vom Team Decathlon AG2R La Mondiale siegte am Mittwoch auf der 176 Kilometer langen dritten Etappe mit der Bergankunft am Jebel Jais.

O'Connor setzte rund einen Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten und neuen Gesamtführenden Jay Vine (UAE Emirates) betrug fünf Sekunden. Der Australier führt das Klassement mit elf Sekunden Vorsprung auf O'Connor an.

"Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Bergankunft gewonnen habe, und es war unglaublich. Die Jungs waren heute super gut und es war mein zweiter Sieg in diesem Jahr, das ist schon ziemlich cool", sagte O'Connor. "Ich habe mich den ganzen Tag über sehr gut gefühlt, selbst bei den Seitenwinden zu Beginn der Etappe. Deshalb dachte ich immer, dass ich eine Chance habe."

Yates muss nach Sturz aufgeben

Nachdem Adam Yates (UAE Emirates) das Rennen nach einem schweren Sturz beenden musste, darf sich O'Connor jetzt gute Chancen auf den Gesamtsieg in den Emiraten ausrechnen. "Es war traurig zu sehen, dass Adam gestürzt ist, aber sobald man sieht, dass einer der wichtigsten Fahrer der Gesamtwertung gestürzt ist, ist das eine Chance, die man nutzen muss", gab er die entsprechende Marschroute aus.

Am Donnerstag kommen wieder die Sprinter zum Zug. Über 175 km führt die vierte Etappe rund um Dubai. Die sechste Austragung der einwöchigen UAE Tour endet am Sonntag mit einem weiteren Anstieg in Jebel Hafeet.