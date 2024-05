Nyara Sabally steht mit New York Liberty in den WNBA-Finals

Die New York Liberty stehen in den Finals der WNBA. Eine Deutsche hat damit Chancen auf die Meisterschaft in der besten Frauen-Basketballliga der Welt.

Nyara Sabally (23) hat mit den New York Liberty die Chance auf die Meisterschaft in der WNBA. Die jüngere Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally kam beim 87:84 der Liberty gegen die Connecticut Sun am Sonntag (Ortszeit) zwar erneut nicht zum Einsatz, steht nach dem dritten Sieg in der Halbfinal-Serie in den Play-offs aber mit ihrem Team im Finale.

Dort treffen die New Yorkerinnen auf die Las Vegas Aces, die sich in der anderen Halbfinalserie mit 3:0 gegen die Dallas Wings um Satou Sabally durchgesetzt hatten. Für die Liberty ist es die erste Final-Teilnahme seit 2002. Das erste Spiel gegen die Aces ist am 8. Oktober.

Stewart überragt gegen Sun

MVP Breanna Stewart führte New York als Topscorerin mit 27 Punkten zum Sieg. Zuletzt hatte Liberty seine Saison fünfmal nacheinander mit negativer Bilanz beendet. Las Vegas um Starspielerin A'ja Wilson hat als bestes Hauptrundenteam (34:6) Heimvorteil in der Best-of-five-Serie. Die ersten beiden Duelle finden in der Spielermetropole statt. New York (32:8) war als zweitbeste Mannschaft in die Play-offs gegangen.