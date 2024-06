Schwarz' Red Bulls melden sich ohne Forsberg zurück - Bitterer Abend für Schöpf

Während die New York Red Bulls ihr kleines Tief beenden, weiß Cincinnati Inter Miamis Spielpause nicht zu nutzen. Und Alessandro Schöpf fliegt vom Platz. Die Highlights vom 20. MLS-Spieltag.

Nach drei sieglosen Spielen haben sich die New York Red Bulls am 20. Spieltag der MLS wieder zurückgemeldet und den dritten Platz in der Eastern Conference erfolgreich verteidigt. Mit dem 3:0 gegen den auf Platz acht abgerutschten Toronto FC blieb die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz wettbewerbsübergreifend zum zwölften Mal in Serie zuhause ungeschlagen.

Während Routinier Emil Forsberg, der sich vor zwei Wochen beim schwedischen Nationalteam eine Fußverletzung zugezogen hatte, erneut fehlte, schossen mit Elias Manoel (22 Jahre, 29. Minute), Dennis Gjengaar (20, 47.) und Cameron Harper (22, 75.) drei Youngster den souveränen Dreier heraus. Schwarz lobte hinterher besonders die "Klarheit" und "Intensität" im Spiel seiner Elf.

Youngster-Trio lässt Schwarz jubeln - Joveljic & Co. machen's im Westen spannend

Der fünf Punkte vor den Red Bulls positionierte FC Cincinnati verpasst es dagegen, Inter Miami als Spitzenreiter in der Eastern Conference abzulösen. Gegen New England Revolution unterlagen DeAndre Yedlin & Co. überraschend mit 1:2. Nachdem Giacomo Vrioni für die Gäste doppelt getroffen hatte (21./41.), blieb die Aufholjagd aus, weil Obinna Nwobodo kurz nach Yamil Asads Anschlusstreffer Gelb-Rot sah (69.). Miami, das wegen der Copa America derzeit auf Lionel Messi verzichten muss und an diesem Wochenende spielfrei hatte, führt weiter mit zwei Punkten Vorsprung (bei einem Spiel mehr).

In der Western Conference übernahm Vorjahresfinalist Los Angeles FC die Spitzenposition mit einem 6:2 gegen die San Jose Earthquakes, bei dem der 22-jährige polnische Angreifer Mateusz Bogusz zwei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Hilfe bekam der LAFC vom Stadtrivalen Los Angeles Galaxy, der das Topspiel beim bisherigen Tabellenführer Real Salt Lake um MLS-Toptorjäger Cristian Arango mit 1:0 gewann und nun als Dritter wie der LAFC und Salt Lake 37 Punkte hat. Gabriel Pec erzielte das Tor des Tages, der Ex-Frankfurter Dejan Joveljic verbuchte den Assist (74.).

Niederlage und Platzverweis für Schöpf

Einen bitteren Abend erlebte Alessandro Schöpf. Der 32-malige österreichische Nationalspieler, der zwischen 2016 und 2022 143 Bundesliga-Spiele für Schalke und Bielefeld absolvierte, verlor mit den Vancouver Whitecaps mit 0:2 bei den Portland Timbers - und flog dabei kurz nach der Pause nach einem zweiten gelbwürdigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz (52.).