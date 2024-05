Freistoßtor knackt Bollwerk: Forsberg feiert ersten MLS-Doppelpack

Emil Forsberg mischt die MLS weiter kräftig auf: In der Nacht auf Donnerstag gelang dem ehemaligen Leipziger beim 3:1 gegen Charlotte der erste Doppelpack - und etwas, worauf der Schwede nur "gewartet" hatte.

Eine Frage musste vor dem Vergleich zwischen den Red Bulls und Charlotte erlaubt sein: Wie soll man das Bollwerk der Gäste überhaupt knacken? Charlotte war vor dem Auswärtsspiel am Big Apple fünf Spiele in Folge - und damit den bisherigen Monat Mai - ohne Gegentor geblieben.

Auch in New York brachen bereits die letzten 20 Minuten an - und die Hausherren hatten noch immer nicht getroffen. Dann aber trat der Unterschiedsspieler auf den Plan: Erst verwandelte Forsberg einen Freistoß aus rund 20 Metern zentraler Position sehenswert neben den linken Pfosten, nur zwei Minuten später vollstreckte der Schwede nach feiner Morgan-Vorarbeit zum vorentscheidenden 2:0 (74., 76.).

Ich habe auf dieses Freistoßtor gewartet. Emil Forsberg

"Ich habe auf dieses Freistoßtor gewartet", gestand Forsberg hinterher: "Ich hatte in einigen Spielen etwas Pech und habe es jetzt endlich geschafft. Das war natürlich ein tolles Gefühl." Bei seinem zweiten Treffer schob der ehemalige Leipziger das Lob berechtigterweise an Vorbereiter Morgan weiter.

Als Reyes in Minute 83 nach einer Ecke im Getümmel ins lange Eck vollstreckte, war die Partie endgültig entschieden. Benders abgefälschter Treffer tief in der Nachspielzeit war nicht mehr als Ergebniskosmetik (90.+6).

Für Forsberg war es der erste MLS-Doppelpack seit seiner Ankunft im Januar - vier seiner sechs Tore erzielte er in der heimischen Arena. In den vergangenen fünf MLS-Spielen war er zudem an fünf Treffern direkt beteiligt.

Schwarz lobt "Intensität und Energie" nach der Pause

"Ich bin sehr froh, dass wir nach der nicht gerade optimalen Leistung in der ersten Halbzeit diese Reaktion gezeigt haben", lobte Trainer Sandro Schwarz nach Abpfiff: "Dass wir unsere Intensität und unsere Energie sofort ändern können."

Das 3:1 war auch Musik in den Ohren der amerikanischen Statistiker: New York ist nun erst das zweite Team, das in seiner Franchise-Geschichte in den ersten sechs Heimspielen zum Saisonauftakt ungeschlagen blieb.

Schon am Sonntag (1.30 Uhr deutscher Zeit) soll die Serie ausgebaut werden, wenn der Zehnte Orlando City beim Fünften gastiert. Charlotte will in Atlanta am Sonntagabend (22.45 Uhr) zurückschlagen - allerdings bremste das Kellerkind gerade erst völlig überraschend Inter Miami und Messi aus.