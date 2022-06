Palat fälscht entscheidend ab: Tampa Bay verlässt New York mit Matchball

Die New York Rangers stehen mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Die 1:3-Heimniederlage gegen Tampa Bay Lightning bedeutet zugleich Matchball für den amtierenden NHL-Champion.

In der brodelnden Atmosphäre des Madison Square Garden wollten die New York Rangers auch ihren dritten Heimauftritt für sich entscheiden und mit einem 3:2-Vorsprung zum sechsten Spiel nach Florida reisen. Es kam anders: Trotz Führung kassierten die "Broadway Blueshirts" durch ganz späte Gegentore am Ende eine 1:3-Schlappe und stehen nun mit dem Rücken zur Wand.

Wobei das nichts Besonderes ist für die Comeback-Könige. Bereits gegen die Pittsburgh Penguins drehten die Rangers ein 1:3 in ein 4:3, anschließend setzten sie sich gegen die Carolina Hurricanes nach 2:3-Rückstand durch zwei Siege ebenfalls noch durch.

Goalies im Fokus

Jetzt heißt es allerdings, einen Matchball des zuletzt zweimal in Folge triumphierenden Meisters abzuwehren. Tampa Bay ließ sich in der Nacht zum Freitag (MESZ) weder durch die Stimmung in Manhattan noch durch das 0:1 Mitte des zweiten Abschnitts durch Ryan Lindgren schocken (31.). Mikhail Sergachev egalisierte noch vor dem Ende des Mitteldrittels (38.), danach wogte die Partie hin und her - mit zum Teil glänzenden Paraden der Schlussmänner Igor Shesterkin (New York) und Andre Vasilevskiy (Tampa Bay, beide 24 Saves).

Die Crunchtime brachte die Entscheidung - und lange Gesichter im Big Apple. Ondrej Palat stellte sich in der 59. Minute geschickt vor den Kasten von Shesterkin und fälschte einen Sergachev-Schlenzer von der blauen Linie unhaltbar mit dem Körper ins Tor ab - 1:2. Der Rest war Formsache für die Bolts, die durch Brandon Hagel in den Schlusssekunden per Empty-Netter noch den 3:1-Endstand herbeiführten (60.).

Geduld und Kampf - Lindgrens Kampfansage

"Wir sind geduldig geblieben", verriet Tampa-Captain Steven Stamkos das Rezept der Gäste. "Wir wussten, dass es in dieser Atmosphäre eine Herausforderung werden würde, dass es nur wenige Tore und viel Kampf geben würde. Aber wir haben uns an den Matchplan gehalten und wurden dafür belohnt."

Nach acht Heimsiegen in Serie mussten die Rangers eine bittere Pille schlucken - geben aber keineswegs auf. "Es war ein enges Spiel, das auch anders hätte enden können", sagte Verteidiger Jacob Trouba. "Das macht es aber auch umso frustrierender." Torschütze Lindgren schickte eine Kampfansage an den Lightning: "Es schaut so aus, als ob wir unser bestes Hockey mit dem Rücken zur Wand zeigen." Und mit dem Rücken zur Wand stehen die Blueshirts nach der Niederlage definitiv.

Spiel sechs steigt in der Nacht zum Sonntag in Tampa (2 Uhr MESZ).