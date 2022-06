Heimstarke Rangers beenden beeindruckende Lightning-Serie

Die New York Rangers dürfen weiter vom ersten Stanley-Cup-Triumph seit 1994 träumen. Im Eastern-Conference-Finale gegen die Tampa Bay Lightning erhöhten sie auf 2:0.

Nächster Heimsieg: Die New York Rangers reisen mit einem 2:0-Vorsprung nach Tampa. Getty Images

Am Freitag (Ortszeit) bezwangen die Rangers den Titelverteidiger - erneut zuhause - mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) und sind damit nur noch zwei Siege vom Einzug ins Stanley-Cup-Finale entfernt.

Nach der frühen Führung der Gäste durch Nikita Kucherov (3.) drehten K'Andre Miller (6.), Kaapo Kakko (18.) und Mika Zibanejad (42.) das Match. Nicholas Paul (58.) konnte nur noch verkürzen. Zibanejad steht in den diesjährigen Play-offs damit bereits bei 22 Scorerpunkten (neun Tore, 13 Assists) in 16 Einsätzen.

Für Tampa Bay riss durch die Niederlage eine beeindruckende Serie: Erstmals seit April 2019 setzte es in den Play-offs wieder zwei Niederlagen hintereinander. Mit 18 Siegen nach einer Play-off-Niederlage in Serie hatten die Lightning einen NHL-Rekord aufgestellt. Die Rangers dagegen gewannen ihr achtes Heimspiel am Stück.

"Das ist ein riesiger Sieg für uns, aber wir bereiten uns jetzt schon auf den nächsten vor", sagte Coach Gerard Gallant. Am Sonntag (21 Uhr, MESZ) geht die Serie in Florida weiter.