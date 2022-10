Zibanejad und die Rangers versetzen Tampa Bay ersten Dämpfer

Jetzt spielt die NHL auch im heimischen Terrain wieder um Punkte und Siege. Die New York Rangers und die Vegas Golden Knights haben erste Ausrufezeichen gesetzt.

Der Schwede Mika Zibanejad hat den New York Rangers zu einem nicht unbedingt erwarteten positiven Start in die NHL-Saison verholfen. Mit zwei Toren legte der 29-jährige Center der "Broadway Blueshirts" den Grundstein zum 3:1-Sieg über den Tampa Bay Lightning, in den vergangenen drei Jahren zwei Mal Stanley-Cup-Sieger.

Zibanejad traf im zweiten Abschnitt in Unterzahl sowie gefüttert von Artemi Panarin (250. Scorerpunkt für New York) zum 2:1 in einer Überzahlsituation im dritten Drittel (46.). Den dritten und am Ende entscheidenden Treffer markierte Barclay Goodrow für die Rangers, deren Schlussmann Igor Shesterkin, amtierender Vezina-Trophy-Gewinner, 26 Schüsse stoppen konnte.

Kleine Revanche der Blueshirts

In der vergangenen Saison hatten die Rangers in der Finalserie der Eastern Conference noch gegen Tampa Bay den Kürzeren gezogen, das im Kampf um den Stanley Cup schließlich gegen Nico Sturm und die Colorado Avalanche das Nachsehen hatte.

"So, wie wir heute gespielt haben, stellen wir uns das in etwa vor", sagte Zibanejad. "Vertrauen in uns selbst und in unser Spielsystem."

Den einzigen Treffer für den Lightning hatte Steven Stamkos zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt. "Wir haben gekämpft, aber wir haben nicht gut gespielt", klagte sein Coach Jon Cooper. "Im dritten Drittel sahen wir frustriert aus. Wir sind besser, als wir es heute waren."

Stone lässt Vegas jubeln

Im zweiten Spiel des Abends jubelten die Vegas Golden Knights in der 60. Minute über das siegbringende 4:3 gegen die Los Angeles Kings. Mark Stone fand 24,9 Sekunden vor dem Ende gegen viel zu offen stehende Kings den Weg ins Netz. Es war der Schlusspunkt eines intensiven Spiels, in dem die gastgebenden Kalifornier, deren Goalie Jonathan Quick satte 47 Schüsse parierte, zunächst die Führung durch Gabriel Vilardi im ersten Drittel bejubeln durften, danach aber drei Mal in Rückstand gerieten.

Die NHL-Saison hatte vergangene Woche mit zwei Spielen der San Jose Sharks gegen die Nashville Predators in Prag begonnen. Die Predators gewannen mit 4:1 und 3:2 gegen das aktuelle Team des Stanley-Cup-Gewinners Sturm.