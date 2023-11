Verhängnisvoller "Minutenschlaf": Seider-Tor reicht Red Wings nicht

Noch ohne Patrick Kane haben die Detroit Red Wings erneut bei den New York Rangers verloren - obwohl Moritz Seider traf. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Die Detroit Red Wings haben einen Punktgewinn bei den New York Rangers noch aus der Hand gegeben. In der Nacht auf Donnerstag (MEZ) unterlagen Moritz Seider und seine Teamkollegen nach zuvor drei Siegen hintereinander im Madison Square Garden mit 2:3, obwohl sie mit einer Führung ins Schlussdrittel gegangen waren.

Nachdem Artemi Panarin, der in dieser Saison bislang in jedem Heimspiel mindestens einen Scorerpunkt sammelte, die Rangers nach torlosem ersten Abschnitt in Führung geschossen hatten, konterten die Red Wings mit einem Doppelschlag: Seider glich mit seinem dritten Tor in dieser Spielzeit und dem 15. seiner NHL-Karriere aus (29.), Robby Fabbri stellte auf 2:1 (30.).

Doch die Rangers, die zuletzt zuhause ein 1:5 gegen JJ Peterkas Buffalo Sabres kassiert hatten, schlugen in der Schlussphase durch K'Andre Miller (50.) und Jimmy Vesey (56.) zurück und gewährten den Gästen damit keinen Zähler, was Torschütz Fabbri "inakzeptabel" fand. "Wir sind für ein paar Minuten eingeschlafen - und das ist das Ergebnis."

Die Red Wings, die schon das erste Saisonduell bei den Rangers verloren hatten (3:5 nach 0:5), mussten erstmals auf ihren verletzten Kapitän und Center Dylan Larkin verzichten, und auch Neuzugang Patrick Kane war noch keine Option. Der dreimalige Stanley-Cup-Gewinner, der für ein Jahr unterschrieben hat, trainierte vor dem Spiel aber mit seinen neuen Teamkollegen und gab sich hinterher optimistisch, in "einer Woche, zehn Tagen" erstmals zur Verfügung zu stehen.

Nach der Niederlage in New York bleibt Detroit in der Atlantic Division punktgleich mit den Toronto Maple Leafs und den Tampa Bay Lightning im Bereich der Playoff-Plätze, während die Rangers die Metropolitan Division weiterhin unangefochten anführen.

Lindgren lässt Kings verzweifeln

Einen kleinen Auswärtscoup landeten derweil die Washington Capitals, die den Los Angeles Kings per 2:1-Sieg die erste Niederlage nach fünf Erfolgen am Stück beibrachten. Vor allem im torlosen letzten Drittel, in dem sie ein Torschussverhältnis von 15:3 anhäuften, verzweifelten die Gastgeber an Goalie Charlie Lindgren. Der 29-Jährige beendete die Partie mit 38 Paraden - und als Matchwinner.