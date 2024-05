Trocheck historisch und "vergesslich": Rangers gewinnen 88-Minuten-Krimi

Die New York Rangers haben in der doppelten Overtime gegen Carolina das letzte Wort, brauchen aber einen zweiten Blick. Die Avalanche klaut Spiel 1 in Dallas nach 0:3-Rückstand. Die NHL Playoffs am Mittwochmorgen.

In der ersten Runde hatten sie die Washington Capitals mit 4:0 deklassiert. In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) bewiesen die New York Rangers jedoch, dass sie auch einen langen Atem haben. Im zweiten Aufeinandertreffen mit den Carolina Hurricanes setzten sie sich mit 4:3 nach doppelter Verlängerung durch und bleiben damit in der Postseason ungeschlagen.

Vincent Trocheck ließ den Madison Square Garden in der 88. Spielminute explodieren, als er nach mehreren Blocks irgendwie aus kurzer Distanz abstaubte. "Ich kann euch nicht sagen, was passiert ist", erklärte der Matchwinner hinterher. "Er ist reingegangen, keine Ahnung, wie. Ich werde es mir noch mal anschauen und es euch dann morgen sagen."

Der 30-Jährige erzielte damit im fünften Spiel hintereinander mindestens ein Tor, was in den Playoffs zuletzt 1933 ein Rangers-Spieler geschafft hatte. Ehe Chris Kreider zum 3:3 ausglich und danach eine gut 40-minütige Phase ohne Tor einleitete, hatte Alexis Lafreniere für die Rangers zum 1:0 und 2:2 getroffen. Auch Artemi Panarin, der in der Vorbereitung dreier Treffer - auch des Siegtors - beteiligt war, und Goalie Igor Shesterkin, der 54 Paraden zeigte, spielten groß auf.

Die Hurricanes bewiesen zwar wie im ersten Duell (3:4), dass sie das beste Team der Regular Season weitaus mehr ärgern können als die Capitals, gehen nun aber mit einem 0:2-Rückstand in ihre beiden Heimspiele. Wie in Spiel 1 ließen sie alle fünf Powerplay-Gelegenheiten ungenutzt. So waren der Doppelpack von Jake Guentzel und die drei Assists von Sebastian Aho am Ende zu wenig.

Nichushkin trifft schon wieder - Stars verspielen 3:0 gegen Colorado

Die Serie zwischen den Dallas Stars und der Colorado Avalanche begann dagegen mit einem Auswärtssieg: Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger aus Denver holte einen 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel auf und klaute dank Miles Woods 4:3 in der Verlängerung (72.) Dallas den Heimvorteil. Eingeleitet hatte das Comeback Valeri Nichushkin, der in der ligaweiten Playoff-Torjägerliste mit acht Treffern führt und wie Teamkollege Nathan MacKinnon im American Airlines Center auf Tor und Vorlage kam. Letzterer streitet sich mit Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning) und Connor McDavid (Edmonton Oilers) noch um die Hart Trophy für den MVP der Regular Season.