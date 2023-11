87 Yard-Punt-Return und starke Defense: Chargers halten harmlose Jets in Schach

Ein Punt-Return-Touchdown über 87 Yards leitet den 27:6-Erfolg der Los Angeles Chargers bei den New York Jets, deren Offense einen Abend zum Vergessen erlebt.

Für den Sieg der Chargers in New York war nicht mal ein Touchdown-Pass von Quarterback Justin Herbert nötig. Gleich zu Beginn des Spiels trug Rookie Derius Davis den Ball nach einem Punt der Jets über 87 Yards zurück in die gegnerische Endzone, kurz vor Ende des ersten Viertels legte Running Back Austin Ekeler mit einem von zwei Rushing Touchdowns nach. Und den Rest erledigte die Chargers-Defense.

Angeführt von Joey Bosa (2,5 Sacks) brachte sie Jets-Quarterback Zach Wilson insgesamt achtmal zu Boden. Wilson erlaubte sich zwei von insgesamt drei verlorenen Fumbles der Jets. "Die Defense hat heute fantastisch gespielt. Sie haben für einige wichtige Stopps und viele Turnovers gesorgt", lobte Herbert (16/30, 136 Yards), der einen ruhigen Abend verlebte. Chargers-Receiver Keenan Allen fing acht Pässe für 77 Yards, darunter ein spektakulärer Catch, als er den eigentlich zu hoch geworfenen Ball mit links aus der Luft fischte und ihn akrobatisch sicherte. Damit hat Allen die Marke von 10.000 Receiving Yards in der NFL durchbrochen.

Jets bei Third Down historisch schlecht

Wilson (33/49, 263 Yards) und die Jets, die zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatten, bekamen gegen die am schlechtesten gerankte Passverteidigung der NFL überhaupt nichts auf die Reihe. 3 von 17 lautete die ernüchternde Erfolgsquote bei Third Down, die niedrigste in der NFL in den vergangenen 45 Jahren.

Seit dem Ausfall von Star-Quarterback Aaron Rodgers, der beim Aufwärmen vor dem Spiel erneut ein paar Bälle warf und somit die Hoffnung der Jets-Fans auf eine Rückkehr noch in dieser Saison nährte, kommt die Jets-Offense nicht wirklich in die Gänge. "Es ist nicht zu entschuldigen und gelangt an den Punkt, an dem es einfach enttäuschend ist", sagte Wilson, der mehrfach offene Receiver überwarf.

Die Jets verpassten es damit, von den Niederlagen der Konkurrenz in der AFC East zu profitieren und stehen in der Division mit einer Bilanz von 4-4 damit auf Platz 3. Die Chargers liegen nunmehr ebenfalls bei 4-4. In der AFC West reicht das zu Rang 2 hinter den bereits enteilten Kansas City Chiefs (7-2).