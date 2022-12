Jaguars dürfen weiter träumen - Wilson ausgebuht und ausgewechselt

Trevor Lawrence und die Jacksonville Jaguars dürfen in der NFL weiter von den Play-offs träumen. Den New York Jets sind die Felle indes so gut wie davongeschwommen. Auch weil Zach Wilson erneut ganz schwach spielte.

Die Jacksonville Jaguars (7:8) haben ihr Schicksal weiter in eigener Hand. Gewinnt das Team aus Florida seine beiden letzten Spiele, darunter der abschließende Showdown mit dem derzeitigen Division-Spitzenreiter Tennessee Titans (7:7), zieht es als Gewinner der AFC South in die Play-offs ein. Die Titans sind alles andere als gut drauf (vier Niederlagen in Folge) und müssen in Woche 17 noch gegen die Dallas Cowboys ran.

Der 19:3-Erfolg der Jaguars bei den Jets zum Auftakt von Woche 16 am Donnerstagabend war nicht so spektakulär wie zuletzt die Aufholjagd gegen die Dallas Cowboys. Eine starke Abwehrleistung war der Grundstein für den Auswärtserfolg bei Wind und Regen. "Es war einfach ein wichtiger Sieg", sagte Quarterback Lawrence, der sich seit Wochen in bestechender Form präsentiert. "Es zeigt, dass wir als Team wachsen. Wir müssen nicht immer 40 Punkte haben, um zu gewinnen." Die Jaguars-Defense erlaubte den Jets auf dem Weg zum dritten Sieg in Folge nur 227 Yards und erzwang zwei Turnover.

Wilson wird im dritten Viertel vom Platz genommen

Lawrence brachte 20 von 31 Pässen für 229 Yards an den Mann und lief für weitere 51 Yards inklusive Touchdown. Während der Top-Pick des Drafts 2021 die sonst so starke Jets-Defense zerlegte, brachte Gegenüber Zach Wilson, seinerzeit hinter Lawrence an Position 2 gewählt, in einem absoluten Must-Win-Game einmal mehr nicht viel zustande. Der 23-Jährige wurde vom eigenen Publikum im MetLife Stadium stetig ausgebuht. Kurz vor Ende des dritten Viertels musste er Chris Streveler Platz machen, den die Jets erst Stunden vor Spielbeginn aus dem Trainingskader hochgezogen hatten.

"Ich hatte überhaupt keinen Rhythmus da draußen", gestand ein sichtlich konsternierter Wilson hinterher. Seine Bilanz an diesem Abend, an dem ihm seine Offensive Line auch nicht viel Schutz bot: 9 von 18 Pässen für 92 Yards samt einer Interception und einem unterirdischen Rating von 41,9.

War es das schon für das einst so hochgehandelte Talent als Quarterback der Jets? Vor fünf Wochen hatte Head Coach Robert Saleh ihn schon gegen Mike White ausgetauscht, der die Jets-Offense neu belebte, sich dann aber verletzte.

Nach der vierten Niederlage in Folge, der längsten Negativserie unter Saleh, ist der Traum von der ersten Play-off-Teilnahme seit zwölf Jahren für die Jets (7:8) so gut wie geplatzt.