Inklusive One-Hand-Catch: Rush und die Cowboys bringen Giants erste Niederlage bei

Die Dallas Cowboys haben das Monday Night Game in East Rutherford gewonnen und den New York Giants die erste Saison-Niederlage beigebracht.

Die Giants verloren ihr Heimspiel gegen den NFC-East-Rivalen mit 16:23 und stehen nun ebenso wie die Texaner bei 2:1-Siegen. Nach drei Spieltagen gibt es deswegen nur noch zwei ungeschlagene Mannschaften in der NFL - die Miami Dolphins und die Philadelphia Eagles, ebenfalls in der NFC East beheimatet. Nach ESPN-Angaben gab es zuletzt vor 50 Jahren weniger unbesiegte Teams so früh in der Saison.

Cowboys-Quarterback Cooper Rush (21/31), für den verletzten Dak Prescott in der Schaltzentrale der Gäste, führte sein Team mit einem Touchdown-Pass - von CeeDee Lamb spektakulär mit einer Hand gefangen - und insgesamt 215 Yards zum Sieg und bleibt bislang ein sehr guter Ersatzmann. Den zweiten Touchdown erlief Ezekiel Elliott.

Jones permanent unter Druck

Die Giants, bei denen QB Daniel Jones (20/37, 196 Yards) nahezu permanent unter Druck stand (fünf Sacks) und die zehn der vergangenen elf Duelle mit Dallas verloren, hatten nach einem 36-Yard-Touchdown-Lauf von Saquon Barkley (insgesamt 81 Yards) tief im dritten Viertel mit 13:6 geführt - um das Spiel dann doch noch aus den Händen zu geben. Als die Hausherren 1:45 Minuten vor dem Ende noch einmal an den Ball kamen, fabrizierte Jones zügig eine Interception (Trevon Diggs) und der Käse im Big Apple war gegessen.