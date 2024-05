NWSL in EA SPORTS FC 24: Marta, Morgan und Rapinoe - doch es locken andere

Marta, Alex Morgan und Megan Rapinoe sind wohl die bekanntesten Namen aus der NWSL, die in EA SPORTS FC 24 erste Goldkarten erhalten. Doch die auf den ersten Blick besten Objekte gehen an andere.

Sophia Smith (l.) und Debinha sind erstmals in Ultimate Team. Getty Images

Sophia Smith, Mallory Swanson und Debinha sollen besser sein als eine sechsfache Weltfußballerin und eine Gewinnerin des Ballon d'Or? In Ultimate Team von EA SPORTS FC 24 scheint es so zu kommen. Zumindest beim ersten Blick auf die Goldkarten aus der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL). Marta, Alex Morgan und Megan Rapinoe sind die großen Namen, es locken aber andere Basis-Objekte.

Dabei besitzt Morgan - zweimal Zweite bei den Wahlen zur Weltfußballerin - die Karte mit dem höchsten Overall-Rating. 89 Punkte beträgt die Gesamtbewertung der 34-Jährigen. Auch die Grundwerte fallen ordentlich aus, das 83er-Tempo kann mit der ligainternen Konkurrenz aber nicht mithalten. Über jeweils zehn Punkte mehr entfallen auf die Geschwindigkeit der Starter-Items zweier anderer Stürmerinnen.

Highspeed für Smith und Swanson, Zauberfuß Debinha

Smith und Swanson trumpfen virtuell durch 93er-Schnelligkeit auf. Erstere kann auf ihrer Goldkarte darüber hinaus durch Dribbling (88), Schuss (85) und Physis (82) glänzen. Swansons Objekt weist ebenfalls starkes Dribbling (84) und guten Schuss (82) auf, zudem kann sich der Pass-Wert (82) sehen lassen. Dieser ist auch einer der Trümpfe der Brasilianerin Debinha, ihre Goldkarte geht das Kombinationsspiel mit 87 Zählern an.

Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Dribbling, das mit 91 Punkten daherkommt. Das Tempo (84) fällt gegenüber Smith und Swanson deutlich ab - ist aber für eine Spielmacherin (ZOM) auch nicht so entscheidend. Anders bei Marta (ST) und Megan Rapinoe (LM), deren Basis-Objekte die 72er- respektive 73er-Wertungen für die Geschwindigkeit einiges an Beliebtheit in Ultimate Team kosten dürfte.

Übertroffen werden die Goldkarten von Smith und Swanson hinsichtlich des Tempos übrigens noch von Trinity Rodman, deren Item sogar 94 Zähler für das Attribut vorweisen kann. Die Rechtsaußen-Spielerin von Washington Spirit wartet digital darüber hinaus mit je 83 für die Physis und das Dribbling auf. Es ist durchaus davon auszugehen, dass einige dieser Objekte in den Starter-Teams ihren Platz finden werden.