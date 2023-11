240 Millionen US-Dollar: US-Liga feiert historischen TV-Vertrag

Die National Women's Soccer League hat eine neue Vereinbarung über die Übertragungsrechte präsentiert. Die US-Profiliga erhält für die nächsten vier Jahre eine Rekordsumme.

Objekt der Begierde in der NWSL. IMAGO/USA TODAY Network

Die National Women's Soccer League (NWSL) hat einen neuen Fernsehvertrag für die kommenden Spielzeiten abgeschlossen und dabei Historisches erreicht: Insgesamt 240 Millionen US-Dollar (etwa 225 Millionen Euro) zahlen mehrere Medienunternehmen für die TV-Übertragungen in den nächsten vier Jahren an die NWSL. Dies gab die Liga zwei Tage vor dem Finale zwischen Gotham FC und OL Reign (Sonntag, 2 Uhr MEZ) bekannt, dass zugleich das letzte Spiel der Karriere für Ikone Megan Rapinoe sein wird.

Die Vereinbarung mit den Partnern CBS, ESPN, Prime Video und Scripps Sports tritt ab 2024 in Kraft und ist das bislang größte Medienrechtepaket für eine Frauensportliga in den USA. Aktuell erhält die NWSL aus dem Vertrag mit dem Sender CBS lediglich 1,5 Millionen US-Dollar pro Jahr.

NWSL-Kommissarin Jessica Berman äußerte sich auf einer Pressekonferenz in San Diego, dem Austragungsort des Meisterschaftsfinales, euphorisch über den TV-Deal: "Dieser Moment ist ein Fest, ein Fest dafür, wie weit wir gekommen sind." Die neue Vereinbarung sei eine "sehr starke Botschaft an den Markt und an unsere Fans".