Nutzungsbedingungen

1.

Die kicker Österreich GmbH stellt auf ihren Internetseiten Informationen und Daten zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglicht sie es dem Nutzer über Hyperlinks (Internetverknüpfungen) auf die Internetseiten anderer Anbieter zuzugreifen.

2.

Diese Informationen und Daten dienen dem Nutzer ausschließlich zu Informationszwecken und zum persönlichen Gebrauch. Der Inhalt der kicker Österreich GmbH Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Änderung und Verbreitung von Informationen und/oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen, Bildern, Audiodaten oder Bewegtbildern ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der kicker Österreich GmbH nicht erlaubt.

3.

3.1. Obwohl die Inhalte dieser Website mit größter Sorgfalt erstellt werden, übernimmt die kicker Österreich GmbH keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, soweit keine Personenschäden betroffen sind, gegen die kicker Österreich GmbH, die durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern der Verlag nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat.

3.2. Die kicker Österreich GmbH ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Website ganz oder teilweise einzustellen, zu verändern und/oder zu löschen. Aufgrund dessen übernimmt die kicker Österreich GmbH keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Website.

3.3. Obgleich sich die kicker Österreich GmbH stets bemüht, die Website virenfrei zu halten, garantieren wir keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Informationen wird der Nutzer zum eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.

3.4. Die kicker Österreich GmbH ist als Inhaltsanbieter für die "eigenen Inhalte", die zur Nutzung bereit gehalten werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereit gehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Die kicker Österreich GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Beiträge, insbesondere für Inhalte und Informationen, die sich auf Webseiten Dritter befinden, auf die mittels Links von den Webseiten der kicker Österreich GmbH verwiesen wird.Die kicker Österreich GmbH überprüft die Inhalte dieser fremden Links nicht. Wenn der Verlag jedoch feststellt oder von Dritten darauf hingewiesen wird, dass der Inhalt der dritten Webseite oder des Dokumentes, zu dem die kicker Österreich GmbH einen Link hergestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortung auslöst, wird der Verlag den Verweis auf dieses Angebot umgehend aufheben.

4.

Ferner übernimmt die kicker Österreich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Daten oder der Informationen auf den Webseiten der kicker Österreich GmbH oder auf Webseiten Dritter, auf die mittels Links von den Webseiten der kicker Österreich GmbH verwiesen wird, entstehen.

5.

Die kicker Österreich GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Benutzer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der kicker Österreich GmbH, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Dasselbe gilt für Schadensersatzansprüche, die aus der Übernahme einer Garantie resultieren. Im Übrigen haftet die kicker Österreich GmbH nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht), das heißt eine Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung des Vertragszwecks und die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf, verletzt wird. Der Schadensersatzanspruch ist dann auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Schadensersatzansprüche nach 5. Absatz 1 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Soweit eine Haftung der kicker Österreich GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der kicker Österreich GmbH.

6.

Für einzelne Bereiche des Portals gelten ergänzend gesonderte Bedingungen. Bei der Anmeldung zu diesen Bereichen werden die Nutzer auf die maßgeblichen Bedingungen für diese Bereiche ausdrücklich hingewiesen. Derartige speziellere Bedingungen gehen dann für die Nutzung solcher Dienste diesen Bedingungen vor.

7.

Für bestimmte Inhalte (Communities, Diskussionsforen, Weblocks und Chats) ist eine Registrierung des Nutzers über die Eingabe der abgefragten Daten in einer Eingabemaske erforderlich. Der Nutzer kann sich dann einen Benutzernamen und ein Passwort auswählen. Diese sind nicht übertragbar, der Nutzer ist für deren Geheimhaltung selber verantwortlich. Der Nutzer haftet für alle Handlungen, die unter Verwendung seines Passwortes oder seines Accounts getätigt werden. Der Nutzer verpflichtet sich, die erforderlichen Daten richtig, aktuell und vollständig anzugeben und bei Veränderungen zu aktualisieren. Der Nutzer verpflichtet sich, der kicker Österreich GmbH unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung seines Login-Namens mitzuteilen, sobald ihm dies bekannt geworden ist und sein Passwort sofort zu ändern. Die kicker Österreich GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden, die aus einer unberechtigten, bzw. unkorrekten Verwendung eines passwortgeschützten Logins eines Nutzers resultieren, aus. Die kicker Österreich GmbH verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Datenschutzhinweis der kicker Österreich GmbH.

8.

Soweit auf den Webseiten der kicker Österreich GmbH Diskussionsforen, Weblogs und Chats angeboten werden, ist bezüglich der Inhalte und Meinungen, die von den Nutzern ausgetauscht werden, keine Kontrolle durch die kicker Österreich GmbH möglich. Eine Haftung für derlei Inhalte kann daher nicht übernommen werden. Nutzer dieser Angebote verpflichten sich, dort keine Inhalte, Software oder Informationen einzustellen, die gegen bestehende Gesetze verstoßen, insbesondere gewaltverherrlichender, beleidigender, gegen die guten Sitten verstoßender, ruf- und/oder geschäftsschädigender oder pornographischer Art sind, oder die andere Nutzer oder die kicker Österreich GmbH schädigen können, beispielsweise durch Viren. Ausdrücklich verboten ist die Verbreitung von Inhalten, mit denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgerufen wird oder mit denen Propaganda für eine verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist nicht gestattet. Es ist weiterhin nicht gestattet private Daten wie z.B. Namen, Adressen, Telefonnummern in Beiträgen zu veröffentlichen. Ebenso ist es nicht erlaubt private Nachrichten/E-Mails ohne Einverständnis des Absenders einzustellen. Der Verfasser ist für die inhaltliche Richtigkeit seiner Mitteilungen sowie für die, sich hieraus ergebenden Konsequenzen allein verantwortlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verbreitung falscher Tatsachen einen strafrechtlich relevanten Tatbestand darstellen kann. Ferner verpflichten sich die Nutzer, den Zugang anderer Nutzer weder zu behindern, einzuschränken oder zu unterbinden. Es ist verboten, den Dialog zwischen anderen Nutzern wissentlich durch Belästigung, wiederholtes Unterbrechen der Konversation anderer Teilnehmer, durch Schaffung von Feindbildern oder Feindseligkeiten o.ä. zu stören.

9.

Es dürfen nur Inhalte eingestellt werden, an denen der Nutzer sämtliche hierfür notwendigen Rechte besitzt. Der Verfasser eines Beitrags verpflichtet sich die kicker Österreich GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die gegen die kicker Österreich GmbH oder dessen gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen aufgrund dieses Beitrags geltend gemacht werden. Der Nutzer übernimmt die durch die Veröffentlichung seiner Inhalte verursachten Kosten, die der kicker Österreich GmbH und seinen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen entstehen, einschließlich der gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverteidigung.

10.

11.

Die kicker Österreich GmbH bittet die Nutzer um eine faire Diskussion und eine angemessene und respektvolle Wortwahl.

12.

Die kicker Österreich GmbH hat das Recht Nutzer jederzeit auszuschließen, wenn deren Verhalten den Grundsätzen dieser Nutzungsbedingungen zuwiderläuft oder anderweitige berechtigte Interessen der kicker Österreich GmbH beeinträchtigt werden. Er hat auch das Recht, einzelne Inhalte zu entfernen.

13.

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die kicker Österreich GmbH, einzelne Inhalte veröffentlicht, entfernt, bearbeitet und in andere Inhalte des Internetangebotes integriert.

14.

Nutzer haben keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung von Inhalten.

15.

Soweit die kicker Österreich GmbH auf seiner Website einen Shop-Bereich anbietet, ist ein Nutzer, der über die Website und/oder einen Verweis oder Hyperlink auf die Website eines anderen Anbieters von diesem als Kunde für ein Produkt gewonnen wird, allein Kunde des Anbieters des Produkts. Ansprüche im Zusammenhang mit dem Erwerb des Produkts bestehen nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter des Produkts. Die kicker Österreich GmbH ist weder Vertreter noch Erfüllungsgehilfe des jeweiligen Produkt-Anbieters, noch in sonstiger Weise in den Erwerb des Produkts einbezogen. Für sämtliche Angaben, Informationen, Abbildungen, etc. zu den Produkten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter der Produkte verantwortlich. Indem der Kunde kostenpflichtig bestellt, kommt neben dem Kaufvertrag über die gewünschten Waren ein kostenfreier Vertrag zur Nutzung der kicker-Plattform mit der kicker Österreich GmbH zustande.

16.

Die kicker Österreich GmbH ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten und kann die angebotenen Inhalte, Informationen und Daten jederzeit ändern, ergänzen oder streichen.

17.

Die Nutzung der über den RSS-Newsfeed übertragenen Inhalte in Homepages ist ausschließlich nicht-kommerziellen Internet-Angeboten in folgender Form erlaubt:

Aus den RSS-Feeds dürfen jeweils Headline und Teaser mit URL und Link auf die Homepage übernommen werden. Diese müssen ohne Frames auf die unter www.kicker.at hinterlegten Texte verlinkt werden. Bei der Verlinkung muss durch die direkt verlinkte Angabe: "Quelle www.kicker.at" klar erkennbar sein, dass die Artikeltitel von der kicker Österreich GmbH zur Verfügung gestellt werden.

Die Nutzung kann jederzeit durch die kicker Österreich GmbH untersagt werden. Die Übernahme von Bildern und die Weitergabe der Daten an Dritte sind nicht erlaubt. Die kicker Österreich GmbH übernimmt keinerlei Unterstützungsleistungen, zudem wird keine Verfügbarkeit dieser XML-Datei gewährleistet. Die Inhalte dürfen nicht archiviert werden.

18.

Die kicker Österreich GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass dem Nutzer das Portal an bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Insbesondere übernimmt er daher keine Gewähr im Falle von Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall des Portals oder dafür, dass die vom Nutzer eingegebenen Daten dauerhaft gespeichert und permanent abrufbar sind.

19.

Auf den Datentransfer via Internet hat die kicker Österreich GmbH keinen Einfluss. Er weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass jeder Nutzer selbst dafür verantwortlich ist, sein System vor schädlichen Angriffen aus dem Netz (z.B. Viren) zu schützen.

20.

Jegliche Nutzung dieser Webseite oder der hier aufgeführten Daten, Informationen, Texte, Textteile oder Bilder, sowie jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Seiten steht, unterliegt ausschließlich deutschem Recht.

21.

Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

22.

Wir behalten uns vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.