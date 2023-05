Nurse folgt in Philadelphia auf Rivers

Zwei Wochen nach dem Ausscheiden in den Conference Semifinals gegen die Boston Celtics und der anschließenden Trennung von Coach Doc Rivers haben sich die Philadelphia 76ers einen neuen Headcoach gesichert.

Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Montag übernimmt demnach Nick Nurse als neuer Trainer bei den 76ers. Der 55-Jährige war zuletzt für die Toronto Raptors verantwortlich und gewann mit dem Team aus Kanada 2019 unerwartet die Meisterschaft, nun wird er der 26. Trainer in der Geschichte Philadelphias.

Nurse ersetzt in Philadelphia Doc Rivers. Vom Hall-of-Fame-Coach trennten sich die 76ers nach der Niederlage in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference gegen die Boston Celtics. In Toronto war Nurse fünf Jahre lang Cheftrainer und hatte in dieser Zeit die beste Siegquote in der Geschichte der Raptors.