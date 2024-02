Nur zwei Weltmeister dabei: Herbert nominiert Kader für EM-Quali

Weltmeistercoach Gordon Herbert hat seinen Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Montenegro und in Bulgarien benannt. Darunter befinden sich auch zwei Spieler, die letztes Jahr eine Medaille mit der U-18-Nationalmannschaft gewannen.

Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kader für die ersten Länderspiele des neuen Jahres bekanntgegeben, die gleichzeitig auch die ersten Partien des DBB-Teams seit dem siegreichen WM-Finale gegen Serbien im vergangenen September sind. Von den im Endspiel eingesetzten Spielern befindet sich aber keiner in der aktuellen Auswahl, stattdessen aber einige Überraschungen.

Der Grund dafür, dass die NBA- und Euroleague-Stars seit Jahren keine Länderspiele innerhalb der laufenden Saison bestreiten, liegt im Dauerclinch zwischen NBA und Euroleague auf der einen Seite und dem Weltverband FIBA auf der anderen Seite. So überschnitten sich der Euroleague- und der DBB-Spielplan in den vergangenen Jahren häufig. Vor der Saison einigten sich aber zumindest die Euroleague und die FIBA darauf, dass beide Wettbewerbe nicht mehr zum gleichen Zeitpunkt stattfinden sollen.

Von den WM-Helden sind nur Krämer und Hollatz dabei

In Herberts erstem Aufgebot des Jahres finden sich demnach auch wieder Euroleague-Spieler. Von den vielbelasteten WM-Helden, die nach dem Triumph sofort in die laufende Saisonvorbereitung bei ihren Teams einstiegen, wurden mit David Krämer und Justus Hollatz aber nur zwei Ergänzungsspieler der Turnier-Mannschaft nominiert.

Mit BBL-Shootingstar Johann Grünloh von Rasta Vechta und Bayerns Ivan Kharchenkov nominierte Herbert auch zwei Debütanten, die im vergangenen Sommer mit der U-18-Nationalmannschaft Bronze bei der EM geholt hatten. Ob sie in den beiden Quali-Spielen gegen Montenegro in Ludwigsburg am 22. Februar und drei Tage später im bulgarischen Botevgrad gegen die dortige Landesauswahl auch zum Einsatz kommen, wird sich zeigen. Insgesamt hat Herbert nämlich 17 Spieler zum Lehrgang eingeladen, in den Spieltagskader schaffen es aber nur zwölf.

Der Kader: Oscar Da Silva (FC Barcelona/ESP), Malte Delow (ALBA Berlin), Johann Grünloh (SC RASTA Vechta), Justus Hollatz (Anadolu Efes/TUR), Bennet Hundt (MLP Academics Heidelberg), Ivan Kharchenkov (FC Bayern Basketball), David Krämer (CB Granada/ESP), Leon Kratzer (Paris Basketball/FRA), Jonas Mattisseck (ALBA Berlin), Louis Olinde (ALBA Berlin), Jacob Patrick (MHP RIESEN Ludwigsburg), Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn), Lukas Wank (EWE Baskets Oldenburg), Nelson Weidemann (FC Bayern Basketball), Nick Weiler-Babb (FC Bayern Basketball), Jan-Niklas Wimberg (FC Bayern Basketball), Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers)