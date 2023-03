Nur Weltmeister Ganna schneller als Kämna

Lennard Kämna hat seine gute Frühform zum Auftakt der 58. Auflage von Tirreno-Adriatico unter Beweis gestellt: Nur der Weltmeister war schneller als der 26-Jährige.

Zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe von Tirreno-Adriatico fand rund um Lido di Camaiore ein 11,5 Kilometer langes Zeitfahren statt. Dabei gab es kein Vorbeikommen an dem aktuellen Weltmeister: Der Italiener Flilppo Ganna (Ineos-Grenadiers) absolvierte die Strecke in 12:28 Minuten und damit so schnell wie kein anderer.

Doch unmittelbar hinter dem absoluten Dominator im Kampf gegen die Uhr lag auch schon Kämna. Der Bora-hansgrohe-Profi benötigte 12:56 Minuten und war damit nur um 28 Sekunden langsamer als Ganna. Rang drei ging mit einem Rückstand von 31 Sekunden an den US-Amerikaner Magnus Sheffield (Ineos-Greandiers). Die anderen deutschen Fahrer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun und landeten weit abseits der Top Ten.

Kämna stellte mit seinem zweiten Rang seine ausgezeichneten Zeitfahr-Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis. Als Junior konnte er bereits den Weltmeistertitel in dieser Disziplin erringen, aktuell ist er im Trikot des Deutschen Meisters unterwegs. Besonders auf dem zweiten Teil der Strecke hatte Kämna immer mehr zuzulegen und ließ so arrivierte Zeitfahrer wie den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hinter sich. Erst Ganna konnte Kämnas Zeit unterbieten - als einziger.

Kämna: "Werde alles daran setzen, so weit vorne wie möglich zu bleiben"

"Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte niemals mit dem zweiten Platz gerechnet", sagte Kämna, der bereits auf die Gesamtwertung blickt: "Das ist eine super Ausgangsposition. Ich werde alles daran setzen, so weit vorne wie möglich zu bleiben." Es ist quasi die Generalprobe für den Giro im Mai: "Wir haben viel in die Richtung gearbeitet. Ich muss jetzt schauen, wo ich am Berg stehe. Ich bin schon einmal sehr zufrieden damit, dass es im Zeitfahren gut läuft. Ich freue mich auf die Woche."

Am Dienstag folgt die 2. Etappe über 210 Kilometer von Camaiore nach Follonica. Die Fernfahrt Tirreno-Adriatico endet am kommenden Sonntag traditionsgemäß in San Benedetto del Tronto an der Adriaküste.

1. Etappe/Einzelzeitfahren Camaiore - Camaiore (11,50 km)

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 12:28 Min.; 2. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 28 Sek.; 3. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 31; 4. Michael Hepburn (Australien) - Team Jayco AlUla + 33; 5. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 34; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 39; 7. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 41; 8. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 9. Casper Pedersen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 47; 10. Wilco Kelderman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 48

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

