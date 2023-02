Nur vier Ordner für die Hansa-Fans? St. Pauli gibt eine Stellungnahme ab

Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock schlägt hohe Wellen. Hintergrund sind die Vorkommnisse im Gästeblock des Millerntor-Stadions. Nun haben die Hamburger eine Stellungnahme herausgegeben, um mit dem Vorwurf aufzuräumen, St. Pauli habe nur vier Ordner für den Einlass des Rostocker Anhangs abgestellt.

Vandalismus, Wurfgeschosse, Provokationen und der Versuch von Brandstiftung: Es ist eine lange Liste an Vergehen und eine erschreckende Bilanz, die der FC St. Pauli nach seinem Heimspiel gegen Hansa Rostock (1:0) gezogen hat. Im Nachgang verurteilten Verantwortliche beider Klubs die Geschehnisse auf Schärfste, nun sahen sich die Hamburger veranlasst, eine weitere Mitteilung an die Öffentlichkeit herauszugeben.

Da einige Medien berichtet hatten, St. Pauli habe lediglich vier Ordner eingesetzt, um die Hansa-Fans vor den Stadiontoren zu durchsuchen, ließ der Kiezklub an diesem Dienstag wissen, dass er die Pforten "früher als geplant geöffnet" habe. "Anfangs waren vier Ordner und zwei Ordnerinnen damit beauftragt, die Fans zu kontrollieren", heißt es in einer Stellungnahme. Parallel dazu sei auch "das Choreo-Material von Hansa" von weiteren Ordnungskräften überprüft worden: "Nachdem diese Aufgabe nach etwa zehn Minuten erledigt war, waren insgesamt bis zu 14 Ordner und Orderinnen im Einsatz, um Auswärtsfans beim Einlass zu kontrollieren - nicht vier."

Für die Zukunft sei es dennoch eine Überlegung, die Tore "bei Spielen mit erhöhtem Risiko noch früher zu öffnen" und Maßnahmen zu ergreifen, um die eigenen Fans - etwa durch ein Fangnetz - besser vor Wurfgeschossen aus dem Gästeblock zu schützen.

Gegen Hansa Rostock, so heißt es in der Stellungnahme abschließend, habe der Klub "bereits die Pufferzone zum Auswärtsblock vergrößert" und eine höhere Zahl an Ordnungskräften eingesetzt als sonst.