Nur so steigt Schalke vorzeitig auf

Am 33. Spieltag könnte dem FC Schalke die direkte Rückkehr in die Bundesliga gelingen. So ist die Lage am vorletzten Spieltag.

Schalke 04 träumt von der direkten Rückkehr in die Bundesliga. IMAGO/Team 2

Am 31. Spieltag verlor Schalke das Topspiel gegen Bremen und musste die Tabellenführung an den SV Werder abgeben. Am 32. Spieltag eroberten die Knappen Platz eins zurück und können nun vorzeitig den letzten Schritt Richtung Bundesliga machen.

Schalker Fans benötigen möglicherweise Geduld

Da der 33. Spieltag in dieser Spielzeit aber nicht zeitgleich ausgetragen wird, ist bei den Schalker Anhängern Geduld gefragt. Der Tabellenzweite Darmstadt (zwei Punkte und drei Tore Rückstand auf S04) spielt schon am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf. Der Dritte Bremen ist erst am Sonntag in Aue gefragt.

Schalke bestreitet dagegen am Samstagabend das Topspiel gegen den FC St. Pauli, der sich genauso wie der HSV noch Chancen auf die Bundesliga ausrechnet. Fest steht damit auf jeden Fall: Nur wenn Darmstadt am Freitag patzt und Schalke am Samstag siegt, gibt es eine Party mit über 60.000 Fans im Stadion. Im "schlimmsten" Fall könnten die S04-Anhänger bis Sonntag warten müssen - und dann "auf der Couch" aufsteigen.

Wenn Schalke gegen St. Pauli gewinnt, ...

... steigt S04 auf, wenn Darmstadt in Düsseldorf UND Bremen in Aue nicht gewinnen. In diesem Fall wäre Schalke sogar vorzeitig Zweitliga-Meister.

... steigt S04 auf, wenn Darmstadt ODER Bremen nicht gewinnt. Die Entscheidung über die Zweitliga-Meisterschaft würde dann aber erst am 34. Spieltag fallen.

Sollte Schalke gegen St. Pauli unentschieden spielen und sowohl Darmstadt als auch Bremen ihre Auswärtsspiele gewinnen, dann würden alle drei Teams mit 60 Punkten in den letzten Spieltag gehen.

