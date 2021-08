Nur Schick war teurer: Abraham wechselt von Chelsea zur Roma

Tammy Abraham (23) wechselt für mindestens 40 Millionen Euro vom FC Chelsea zur AS Roma. Die Blues könnten den Angreifer jedoch zurückholen.

In London wurden die Aussichten für Tammy Abraham seit Januar immer schlechter. Unter Thomas Tuchel durfte das Eigengewächs des FC Chelsea kaum noch ran und landete in der Stürmer-Hierarchie teilweise noch unter Dauer-Reservist Olivier Giroud. Nun hat auch Abraham - wie Giroud (Milan) - den Klub verlassen und in der Serie A angeheuert.

Der 23-Jährige wechselt für 40 Millionen Euro plus Boni zur AS Roma, die seit dieser Saison von José Mourinho trainiert wird. Der letztjährige Tabellensiebte hatte sich bereits vor Wochen mit Chelsea geeinigt, Abraham jedoch noch gezögert. Chelsea wiederum sicherte sich eine ab 2023 gültige Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro.

Für die Roma ist Abraham nach Patrik Schick der zweitteuerste Einkauf der Klubgeschichte. Schick, inzwischen bei Bayer Leverkusen, war 2018 für 42 Millionen Euro von Sampdoria in die Hauptstadt gewechselt.

Abraham verlässt Chelsea nach drei Leihen (Bristol, Swansea, Aston Villa) nun endgültig - immerhin als Champions-League-Sieger. Der gebürtige Londoner kommt insgesamt auf 82 Pflichtspiele, 30 Tore und zwölf Vorlagen für die Blues.