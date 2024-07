Nur Reserve: Kommen Rune Dahmke, Justus Fischer und Joel Birlehm trotzdem zu Olympia?

Bundestrainer Alfred Gislason hat den finalen Kader von Deutschland für die Olympia 2024 in Paris bekannt gegeben. Während die 14 Stammkräfte in das Olympische Dorf einziehen werden, sieht es bei den drei Reservisten anders aus.

Die Kader der teilnehmenden Mannschaften bei Olympia dürfen insgesamt 17 Spieler umfassen. Drei Spieler dieser Auswahl müssen als Reservisten gemeldet werden, die dann zwar Teil der Mannschaft sind, jedoch bei den Spielen nicht auf der Bank sitzen werden.

Alfred Gislason hat sich am heutigen Montag auf die 14 Spieler, mit denen Deutschland in das Turnier gehen wird, festgelegt (wir berichteten). Als Reservespieler wurden zunächst Torhüter Joel Birlehm sowie Linksaußen Rune Dahmke und Kreisläufer Justus Fischer gemeldet.

Zwei Reservisten in Paris

Nach Informationen der dpa wird Joel Birlehm die Reise nach Frankreich nicht antreten und in Hannover bleiben. Rune Dahmke und Justus Fischer hingegen reisen mit dem DHB-Team nach Paris, wo sie in einem Hotel in unmittelbarer Nähe zum Olympischen Dorf wohnen werden. Damit würden Dahmke und Fischer dem Bundestrainer kurzfristig zur Verfügung stehen.

Zum Auftakt der Olympischen Spiele müssen sich die deutschen Handballer am 27. Juli mit Schweden auseinandersetzen. Die weiteren Gegner lauten in der Reihenfolge Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Die besten vier Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die Viertelfinals, die ab dem 6. August in Lille ausgetragen werden.

