Nur Petkovic in Hamburg weiter - Vier DTB-Talente verpassen Achtelfinale

Am Hamburger Rothenbaum lief es am Montag aus deutscher Sicht sehr durchwachsen - ein Sextett ist bereits ausgeschieden.

Andrea Petkovic hat als bislang einziger DTB-Profi bei den European Open in Hamburg das Achtelfinale erreicht. Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin bezwang am Montag die sieben Jahre jüngere Tamara Korpatsch in der ersten Runde in 80 Minuten souverän mit 6:3, 6:3. In der Runde der besten 16 bekommt es die an Nummer acht gesetzte Petkovic nun mit der Japanerin Misaki Doi zu tun.

Jan-Lennard Struff verpasste beim 6:3, 3:6, 6:7 (2:7) gegen den Weltranglisten-26. Karen Khachanov aus Russland trotz eines starken Auftritts eine kleine Überraschung nur knapp. Zuvor waren die Nachwuchs-Hoffnungen Eva Lys (20), Nastasja Schunk (18), Marko Topo (18) und Max Hans Rehberg (18) ausgeschieden. Damit sind von elf im Hauptfeld gestarteten deutschen Profis bei den Sandplatz-Turnieren der ATP und WTA vor dem Abschluss der ersten Runde am Dienstag nur noch fünf dabei. Vier von ihnen, darunter die Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier, spielen am Dienstag ihre Erstrundenpartien.

Lys verliert umkämpftes Match

Lys musste sich der Argentinierin Maria Carle am Montag in 2:28 Stunden mit 5:7, 6:3, 2:6 geschlagen geben. Die Hamburgerin zeigte sich zu inkonstant, um erstmals am Rothenbaum das Achtelfinale zu erreichen. Schunk verlor mit 1:6, 4:6 gegen die an Position vier gesetzte Aliaksandra Sasnovich aus Belarus.

Qualifikant Topo unterlag zuvor in seiner Auftaktpartie dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Der Münchner war in der Vergangenheit für Serbien angetreten und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland. Der exakt gleichaltrige Rehberg verlor nach gutem Start mit 6:3, 5:7, 1:6 gegen Jozef Kovalik aus der Slowakei.