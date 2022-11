Nur noch zwei: Arnold macht erneut Jagd auf Boss Schäfer

Seit fünf Spielen ist der VfL Wolfsburg in der Bundesliga unbesiegt, in diesen Partien gehörte Maximilian Arnold immer zu den besten Spielern. Und ist drauf und dran, erneut Sportdirektor Marcel Schäfer in einer Statistik einzuholen.

Nach dem 4:0-Sieg gegen Bochum blieb dem gegnerischen Trainer nichts anderes übrig, als seinen Hut zu ziehen. "Sensationelle Freistöße von Maxi Arnold", lobte Thomas Letsch den Wolfsburger Kapitän, der zweimal maßgenau den Kopf von Felix Nmecha gefunden hatte. Zwei Torvorlagen, Nummer 36 und 37 in seiner Bundesligakarriere, die den 28-Jährigen ein gutes Stück voranbrachten in der ewigen Vorlagenstatistik des VfL. Mit Martin Petrov zog Arnold nun gleich, nur noch einer steht vor ihm: Marcel Schäfer, Ex-Teamkollege und heutiger Vorgesetzter als Sportdirektor, der 39-mal ein Wolfsburger Tor im Oberhaus vorlegte.

"Gerne noch vor Weihnachten"

Es ist eines der letzten Zahlenspiele, in denen Schäfer noch die Nase vorn hat vor Arnold. Der löste den 38-Jährigen schon als Rekordfeldspieler (mittlerweile 297 zu 256 Partien) ab, hat mehr Tore erzielt (26/13), mehr Startelfeinsätze (268/212) und mehr Spiele über die volle Distanz (200/186) vorzuweisen. Und dürfte nun bald als bester Wolfsburger Vorlagengeber geführt werden. "Gerne noch vor Weihnachten", gönnt Schäfer seinem Schützling weitere Assists in den letzten drei Spielen 2022 am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mainz und anschließend gegen Dortmund sowie Hoffenheim.

FE:male #14 - Maximilian Arnold Wenn man vor die nackte Wahrheit gestellt wird, muss man schon mal schlucken. Mit diesen ehrlichen Worten beschreibt Maximilian Arnold den Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft. Wir treffen den Kapitän des VfL Wolfsburg im Trainingszentrum und sprechen mit ihm über seine Chancen auf eine WM-Nominierung. Der 28-jährige berichtet, was Hansi Flick ihm beim letzten Treffen gesagt hat, wie er auf eine Einladung reagieren würde und warum er dann auch nochmal mit sich alleine sprechen müsste. Zudem gibt Arnold sehr private Einblicke in sein Familienleben und verrät, welches das größte Streitthema zwischen ihm und seiner Frau ist, was er von seinen Kindern verlangt und warum er sich früher durch Hausarbeit seine Fußballschuhe verdienen musste. Natürlich diskutieren wir auch über die aktuelle Saison des VfL. Der Mittelfeldspieler erklärt, was er Trainer Niko Kovac hoch anrechnet, warum die Mannschaft vielleicht mehr Fehler macht als andere und warum es ihm als jungem Spieler unangenehm war, vom baldigen Geschäftsführer Marcel Schäfer, im Auto mitgenommen zu werden.

In einer Statistik, merkt der Manager angesichts des ständigen Privatduells mit Arnold an, liege er jedoch weiterhin vorne: Deutsche Meisterschaften! 2009 gewann Schäfer mit dem VfL den Titel, der in Arnolds Sammlung noch fehlt. Und voraussichtlich auch nicht so schnell zu holen ist. Wenngleich Schäfer, der gemeinsam mit dem aktuellen VfL-Kapitän 2015 auch den DFB-Pokal gewann, dagegen gewiss nichts einzuwenden hätte …