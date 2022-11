Nur noch vier Spiele, aber noch keine Wehmut: Schmadtke geht auf die Zielgerade

Ende Januar endet der Vertrag von Jörg Schmadtke als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Nach dann viereinhalb Jahren verabschiedet sich der Manager voraussichtlich komplett von der Bundesliga-Bühne - seinen Klub hat er gerade noch rechtzeitig wieder auf Kurs gebracht.

Die Abschiedstournee im neuen Jahr beginnt am 21. Januar mit einem Heimspiel, dass das letzte sein wird für Jörg Schmadtke als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Wie passend, dass sich dann gewissermaßen auch ein Kreis schließt für den Ex-Profi, geht es doch für seine Mannschaft gegen den SC Freiburg, für den der frühere Torwart zwischen 1993 und 1997 insgesamt 145-mal im Einsatz war. Seine letzten drei Spiele führen Schmadtke anschließend nach Berlin (zur Hertha), Bremen und wieder nach Berlin, wenn der 58-Jährige an seinem letzten Arbeitstag am 31. Januar mit dem VfL zum Pokalspiel bei Union antritt. Stellt sich schon das Gefühl von Wehmut ein? "Nein", betont Schmadtke, "das ist noch zu weit weg. Und es gibt noch ein bisschen was zu tun."

Erfolgsserie nach schwachem Saisonstart

Was sich jedoch bereits abzeichnet: Schmadtke scheint sein großes Ziel beim VfL zu erreichen, indem er den Klub in einem stabilen Zustand in die Hände seines Nachfolgers Marcel Schäfer und dem künftigen Sportdirektor Sebastian Schindzielorz übergibt. Danach sah es in den vergangenen Monaten nicht immer aus. Die Vorsaison war mit dem Pokalaus durch einen Wechselfehler, einem bedenklich taumelnden Team und am Ende Platz 12 eine Enttäuschung, und auch diese Spielzeit mit Rang 17 nach sieben Partien ließ sich nicht gut an. Nach 15 Spielen befindet sich der VfL durch seine Serie von acht Ligaspielen ohne Niederlage und vier Siegen am Stück auf Platz 7 in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. "Wir bewegen uns dorthin, wo wir uns sehen wollen", sagt Schmadtke. Mittlerweile durchaus zufrieden.

"Im Moment spricht nichts dafür, dass Gift bei uns reinkommt."

Dass sein Kader nach dem Aufschwung nun wieder zur Bequemlichkeit neigen könnte, das befürchtet der Manager aktuell nicht. "Im Moment spricht nichts dafür, dass Gift bei uns reinkommt." Wofür alleine schon Trainer Niko Kovac sorgt, der die Gier nach Erfolg vorlebt. Ein Erfolg, der in den ersten drei Jahren unter Schmadtke trotz deutlicher Kostensenkung in Wolfsburg zurückgekehrt war und sich nach dem Tief in der vergangenen Saison rechtzeitig zu seinem baldigen Abschied wieder einstellt. Kommt die Pause für den VfL nun zum falschen Zeitpunkt? "Natürlich haben wir aktuell das Momentum auf unserer Seite", weiß Schmadtke, sieht aber auch, welchen Aufwand seine Mannschaft dafür betreibt. „Wir investieren sehr viel, da kann die Unterbrechung auch guttun."

Weiter geht’s im Januar, Schmadtkes Abschiedsmonat, er geht auf die Zielgerade seine Karriere. Er wird vielleicht noch kleine Veränderungen am Aufgebot vornehmen, die letzten Wechsel in enger Abstimmung mit Nachfolger Schäfer abwickeln. Und sich dann voraussichtlich in den Ruhestand verabschieden.