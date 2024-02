"Nur noch Lob": TVB Stuttgart mit wichtigem Heimsieg

Der TVB Stuttgart behauptete sich gegen die Melsunger und konnte die zwei Punkte in der Heimhalle behalten. Alle Stuttgarter Beteiligten sprachen sich lobend aus.

Im Duell gegen die MT Melsungen konnten sich die Stuttgarter nicht zuletzt dank ihrer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 33:31 durchsetzen - dieser Sieg setzt die direkten Tabellennachfolger HC Erlangen und TBV Lemgo Lippe, welcher heute gegen den VfL Gummersbach spielt, unter Druck.

Enttäuschung erste Halbzeit

Rückraumspieler Adam Lönn haderte mit dem ersten Durchgang: "Wir waren ein bisschen enttäuscht von unserer unemotionalen Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben darüber gesprochen und ich wollte vorangehen und zeigen, dass wir vor allem zuhause sehr guten Handball spielen können."

Die Enttäuschung verspürte auch sein Trainer, doch sah er in der zweiten Halbzeit einen Lichtblick. "Wir haben in der ersten Halbzeit noch ein bisschen Probleme, sind dadurch auch verdient in der Halbzeit mit minus zwei, haben in der Halbzeit dann aber gesagt, dass wir eben nochmal eine Schippe oben drauf legen müssen", sagte TVB-Coach Michael Schweikardt nach der Partie über den Halbzeitvorsatz - welcher auch so eingetreten war.

"Das haben wir dann auch geschafft und es war glaube ich ein Knackpunkt, dass wir diesen Zwei-Tore-Rückstand innerhalb von kurzer Zeit dann auch aufholen konnten", führte er fort.

Lönn schließt sich am Dyn-Mikrofon der Wichtigkeit des zweiten Durchgangs an: "Unser Tempo nach vorne war in der zweiten Spielhälfte richtig stark. Wir wussten, sie sind groß und schwer und dass sie über 60 Minuten Probleme mit dem Rückzug haben würden und das wollten wir ausnutzen."

"Eigentlich nur noch Lob meiner Mannschaft gegenüber"

"Ich glaube, das Tempo war nochmal ein bisschen höher, wir konnten die Kreuzungen intensiver spielen. Dadurch hat Maric viele Freiräume gehabt, der hat auch in meinen Augen wieder ein gutes Spiel gemacht. Dann hat Adam Lönn auch wieder das Herz in die Hand genommen und trifft dann eben auch die Distanzwürfe, die wir dann noch zusätzlich gebraucht haben zu den nahen Lösungen, die Kai [Häfner] und Marino [Maric] gesucht haben", beantwortete Schweikardt die Frage nach Umstellungen in zweiten Halbzeit.

Der Trainer der Sieger war nach Wiederanpfiff sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler und hat "eigentlich nur noch Lob [s]einer Mannschaft gegenüber", sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Den einzigen Dämpfer in der Siegesstimmung stellte die Verletzung Max Häfners dar, welcher ohne Fremdeinwirkung in der zweiten Halbzeit hängen blieb und ohne Unterstützung nicht vom Feld kam.

"Es ist keine Stimmung, wie sie normalerweise nach so einem tollen Sieg sein sollte. Jeder fühlt mit, es ist schon trübe", stellte Schweikardt fest. Die nächste Chance der Stuttgarter sich erneut zu beweisen, ist das Spiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf am 29.02. - ob Max Häfner bis dann genesen ist, wird sich noch herausstellen.

red

Video-Highlights TVB Stuttgart - MT Melsungen