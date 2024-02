"Nur noch Endspiele": Kilia Kiel braucht mehr Ertrag

Zwar entwickelt sich der FC Kilia Kiel Schritt für Schritt weiter, dennoch sind Spieler und Verantwortliche beim Aufsteiger unzufrieden, dass sich die Steigerung noch nicht vollumfänglich in gute Ergebnisse übersetzen lässt.

Manchmal ist ein Punkt zu wenig. Diese Erkenntnis machte sich beim FC Kilia Kiel nach dem 1:1 gegen den ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden SSV Jeddeloh II breit. "Es sind nur noch Endspiele für uns. Und in denen gibt es klassischer Weise keine Unentschieden. Deswegen fühlt sich das 1:1 auch eher wie eine Niederlage an", konstatierte Benjamin Petrick.

Der 28-Jährige Flügelspieler, der zuletzt wegen eines beim SHFV-Hallenmasters erlittenen Bänderrisses im Sprunggelenk pausierte, sicherte dem Regionalliga-Aufsteiger bei seinem Comeback zwar mit seinem zweiten Saisontreffer einen Punkt, ärgerte sich aber gleichfalls über die vergebenen Torchancen in der Schlussphase. "Abgesehen von meinem Tor fehlen uns im Abschuss zu häufig Kleinigkeiten, um sich am Ende mit einem Dreier zu belohnen. Das hat nichts mit Matchglück zu tun."

Petrick rechnet vor: "Ob gegen den Bremer SV, gegen Spelle-Venhaus oder jetzt zum zweiten Mal gegen Jeddeloh II, welches tabellarisch gesehen alles Big-Point-Spiele waren, nehmen wir gemessen an den Spielanteilen und an Hochkarätern zu wenig Output mit. Diese Spiele muss man schlussendlich gewinnen."

Sollten wir am letzten Spieltag unter dem Strich stehen, dann sind die Gründe in der Hinrunde zu suchen. Nicola Soranno, Trainer von Kilia Kiel

Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin vier Zähler. Die Chance, den SSV Jeddeloh II noch tiefer in den Abstiegssumpf zu ziehen, verpuffte. Doch die Kilianer üben sich weiter in Zweckoptimismus: "Unsere Aufgabe ist es, die Rückrundentabelle positiv zu gestalten, daran arbeiten wir beharrlich. Auch gegen Jeddeloh II ist es uns wieder gelungen, wenig bis gar nichts zuzulassen. Wir treten reifer als noch in der Hinrunde auf. Sollten wir am letzten Spieltag unter dem Strich stehen, dann sind die Gründe in der Hinrunde zu suchen", sagte Kilia-Coach Nicola Soranno.

Der 35-jährige Italiener legte dennoch den Finger in die Offensiv-Wunde: "Über weite Strecken treffen wir im Umschaltspiel nach Ballgewinnen noch zu häufig die falsche Entscheidung." Fast zwangsläufig wurden die Kieler erst in der Endphase, als sie nach dem Führungstor der Niedersachsen durch Dennis Lerche taktisch ins Risiko gingen, torgefährlicher. Yannik Jakubowski per Drop-Kick und Malte Petersen mit einem Kopfball verpassten kurz vor Schluss den Kieler Siegtreffer.

"Wir müssen jetzt weiter daran arbeiten, die sich uns bietenden Chancen mit der gleichen Effektivität zu nutzen, wie es uns die etablierten Regionalligisten vormachen. Die benötigen weniger für mehr Ertrag. Vielleicht sind wir nächste Woche schon einen Schritt weiter", blickt Soranno auf das nächste "Endspiel" beim Eimsbütteler TV voraus. "Ab jetzt helfen uns nur Siege in den direkten Duellen", weiß Petrick.