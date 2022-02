Nur noch ein Punkt vor den Abstiegsrängen: Viktoria Berlin im freien Fall

Fulminant war Aufsteiger Viktoria Berlin in die Saison gestartet, nach zehn Spieltagen stand man auf einem direkten Aufstiegsplatz. Inzwischen ist der Altmeister nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt.

Seit Ende September läuft nichts mehr so wirklich richtig für Viktoria Berlin. Vom zweiten Platz ist man bis in den Tabellenkeller gerutscht. Nach der Niederlage gehen Wehen Wiesbaden musste Trainer Benedetto Muzzicato, unter dem Viktoria den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte, den Verein verlassen. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. "Wir wollen uns bei der Trainerfrage nicht hetzen lassen", sagt Peter Jaekel, der Geschäftsführer der Hauptstädter. "Mit aller Sorgfalt wollen wir diese Entscheidung mit einer gewissen Tragweite treffen", so Jaekel weiter. Man wolle einen Trainer finden, der sowohl kurz- als auch mittelfristigen Erfolg verspricht.

Erfolg und der Name Muzzicato gingen in Berlin lange Hand in Hand. Der ehemalige Spieler von Union Berlin hatte das Traineramt beim deutschen Meister von 1908 und 1911 zur Saison 2019/20 übernommen und die "Himmelblauen" ein Jahr nach der Stellung eines Insolvenzantrags direkt auf einen respektablen achten Platz in der Regionalliga Nodost geführt. Im Folgejahr dominierte Muzzicatos Team bis zum coronabedingten Abbruch die Liga und konnte alle elf Spiele gewinnen. Als unangefochtener Tabellenführer, mitsamt acht Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten VSG Altglienicke, wurde Viktoria Berlin zum Meister erklärt und von allen Vereinen einstimmig als Aufsteiger in die 3. Liga bestimmt.

Dem erfolgreichen Start folgt der Einbruch

Auch in der höheren Spielklasse zog sich der Erfolg der Viktoria, der neuen Nummer drei in der Hauptstadt, weiter. Von den ersten zehn Spielen wurden fünf gewonnen, namhafte Vereine wie Kaiserslautern oder Braunschweig zogen gegen den Neuling den Kürzeren. Danach erfolgte der Einbruch, zu viele Akteure mussten dem hohen Tempo der 3. Liga Tribut zollen, und als Tolcay Cigerci in der Winterpause zum türkischen Zweitligisten Samsunspor ging, wurde offensichtlich, wie sehr das Offensivspiel von ihm abhängig war. Der ehemalige Hamburger und Fürther war sowohl bester Torschütze und Vorlagengeber (sieben Tore, sieben Vorlagen in 14 Spielen), als auch Dreh- und Angelpunkt der Berliner Offensive.

Durch die kurze Winterpause und wegen einer Vielzahl von Corona-Infektionen in der Mannschaft litt die Vorbereitung auf die Rückrunde beträchtlich, gänzlich chancenlos war Viktoria zum Wiederauftakt jedoch nie. Gegen Mannheim und Verl kassierte man jeweils erst in den Schlussminuten die Tore, die Punkte kosteten. Zwei erschreckende Auftritte binnen vier Tagen gegen Braunschweig (0:6) und in Wiesbaden (0:2), in denen man acht Tore kassierte und kein einziges selbst schoss, bedeuteten nun das Aus für Muzzicato. Gegen Mitaufsteiger Freiburg II muss das Team unter Interimstrainer David Pietrzyk dringend Punkte sammeln, um dafür zu sorgen, dass der neue Verantwortliche nicht direkt zum Retter werden muss.