Nur noch drei Varianten möglich: Welche EM-Gruppendritten kommen weiter?

Vier Gruppendritte ziehen ins EM-Achtelfinale ein. Wie sieht die aktuelle Tabelle der Drittplatzierten aus? Eine Übersicht.

Neben den sechs Gruppenersten und sechs Gruppenzweiten ziehen bei der EM 2024 auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein, das am Samstag beginnt. Dazu bildet die UEFA nach Abschluss der Gruppenphase eine Tabelle aller sechs Gruppendritten. Nach jetzigem Stand sieht diese so aus:

Das Ranking der Gruppendritten (Stand: 25. Juni, 23 Uhr)

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Niederlande (Gruppe D) 3 4:4 4 2 Slowakei (Gruppe E) 2 2:2 3 3 Slowenien (Gruppe C) 3 2:2 3 4 Ungarn (Gruppe A) 3 2:5 3 5 Kroatien (Gruppe B) 3 3:6 2 6 Tschechien (Gruppe F) 2 2:3 1

Seit 2016 erstmals eine EM mit 24 Teams stattfand und damit erstmals auch Gruppendritte noch die K.-o.-Phase erreichen konnten, genügten immer drei Punkte mit einer Tordifferenz von mindestens -1, um im Ranking mindestens zwei andere Gruppendritte hinter sich zu lassen.

Wie das Ranking erstellt wird - und wie es im Achtelfinale weitergeht

Zur Ermittlung der vier besten drittplatzierten Mannschaften gelten laut UEFA-Regularien die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge: höhere Punktzahl; bessere Tordifferenz; größere Anzahl erzielter Tore; größere Anzahl Siege; geringere Punktzahl in der Fairplay-Wertung auf der Grundlage der in allen Gruppenspielen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen Gelben und Roten Karten (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte); Position in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation.

Podcast Wie stark ist dieses Italien mit Calafiori? (mit Daniel Caligiuri) Der Titelverteidiger jubelt in letzter Minute, bei Riccardo Calafiori gerät nicht nur ZDF-Experte Christoph Kramer ins Schwärmen: Wie gut ist denn bitte dieser Verteidiger? Und wie gut ist Italien? Darüber spricht der deutsch-italienische Ex-Bundesligaprofi Daniel Caligiuri. Der immer zwei Trikots griffbereit hat ... Außerdem: Karriereende eines Weltmeisters und zwei Bundesliga-Zugänge. alle Folgen

Im Achtelfinale bekommen es die vier besten Gruppendritten mit Spanien (Sieger Gruppe B), Portugal (F) sowie den Siegern der Gruppen C und E zu tun. Welcher Gruppendritte dabei auf welchen Gruppensieger trifft, ist abhängig davon, aus welchen Gruppen die Dritten kommen. Dafür gilt folgende Tabelle der UEFA:

jpe

Die Achtelfinalpaarungen der Gruppendritten