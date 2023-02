Nur Nico fehlt: Familie Neidhart trifft sich im Waldhof

Mannheim gegen Meppen - für Waldhof-Trainer Christian Neidhart kommt es am Samstag zum Familientreffen. Sentimentalitäten werden kaum Platz haben.

Sieben lange Jahre war Christian Neidhart für den SV Meppen tätig. 2020 ging es nach Essen, im vergangenen Sommer nach Mannheim. Mit dem SV Waldhof trifft der Trainer am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den SVM - und auf viele gut vertraute Gesichter.

Neidharts Ehefrau wird im Stadion sein, seine Schwester nebst Gatte, der Bruder bringt noch einen Kumpel mit, die Tochter kommt mit Ehemann und Kind - für den Fußballlehrer kommt es am Samstag im Carl-Benz-Stadion quasi zu einer Familienzusammenführung. Nur Sohn Nico fehlt - allerdings aus gutem Grund: Denn der 28-Jährige steht am Abend im Spieltagskader von Zweitligist Hansa Rostock, der Darmstadt 98 empfängt.

Gute Erinnerungen hat eigentlich nur Meppen

Ein paar durchaus brisante Geschichten begleiten das Duell Waldhof-Meppen neben der Trainer-Personalie. Denn Neidhart führte die Emsländer 2017 ausgerechnet gegen Waldhof in den Aufstiegsspielen in die 3. Liga - dramatisch durch ein 4:3 im Elfmeterschießen im Rückspiel in Meppen.

Auch das Hinrunden-Spiel der laufenden Saison dürfte vielen in Erinnerung geblieben sein. Der SVM deklassierte Waldhof mit 6:2, ein bitterer Aspekt der einstigen Mannheimer Auswärtsschwäche, die die Kurpfälzer erst im Januar durch Siege in Köln und Duisburg vergessen machen konnten. Für Meppen wiederum war dieser hohe Erfolg der letzte Dreier vor einer Null-Siege-Serie von sage und schreibe 17 Spielen. Erst jüngst gegen 1860 München konnten die Niedersachsen diese Blutung stoppen.

Antwort auf Aue geben und "stabil bleiben"

Neidhart beschäftigt die Schlappe in Meppen mehr als die Misere seines Ex-Vereins: "Das war eine hohe Klatsche, die hat schon eine Zeit lang an uns allen genagt." Beim 54-Jährigen herrschen aber nicht in erster Linie Revanchegelüste vor, wenngleich die nachvollziehbar wären, sondern der Plan, die Entwicklung der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Und das soll mit derselben Aufstellung geschehen, mit der der Coach auch die vergangenen Partien angegangen ist. Und das trotz des 1:2 in Aue, der ersten Niederlage im Jahr 2023. Darauf möchte Neidhart die passende Antwort geben, vor allem hinsichtlich des Ergebnisses - mit einem Dreier würden die Kurpfälzer ihren Platz im Verfolgerfeld untermauern. Konkreter wird der Fußballlehrer jedoch nicht: "Wir wollen stabil bleiben", sagt er.