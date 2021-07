Nur neun Spieler im Kader: Große Sorgen für Rooney bei Derby County

Harte Zeiten für Wayne Rooney bei Derby County: Der Kader des englischen Zweitligisten zählt zwei Wochen vor Saisonstart neun Spieler.

"Wenn ich ehrlich bin, wäre es in dieser Situation leicht, davonzulaufen", sagte Rooney am Sonntag gegenüber "Sky Sports News". Tun will er es aber nicht. Dabei gäbe es gute Gründe für den 35-Jährigen, das Weite zu suchen. Um genau zu sein drei. Denn genau so viele Spieler fehlen den "Rams" aktuell, um zum Start der Championship am 7. August überhaupt eine Startelf aufs Feld stellen zu können.

Aktuell besteht der Derby-Kader gerade mal aus neun Profispielern, darunter zwei Torhüter. "Wenn wir in den nächsten zwei Wochen keine Spieler verpflichten können, weiß ich nicht, wie ich eine Mannschaft aufstellen soll", stellte der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft klar. "Wir haben keinen einzigen Innenverteidiger unter Vertrag, nur zwei Spieler aus der U 23 und der U 18. Es wäre unmöglich."

Erst seit Anfang der Woche darf Derby Spieler verpflichten

Hintergrund des Dilemmas: Wegen finanziellen Verfehlungen in der Vergangenheit war der Verein mit einem Transferembargo belegt worden und darf aktuell keine Spieler von anderen Vereinen fest unter Vertrag zu nehmen. Immerhin: Seit Anfang der Woche ist dem Klub zumindest gestattet, vertragslose Spieler mit Einjahresverträgen auszustatten oder Leihen über ein halbes Jahr vorzunehmen - solange die Zahl der Profispieler im Verein nicht 23 übersteigt.

Davon kann Rooney derzeit nur träumen. "Ich kann nur versuchen, Würde und Stolz in den Verein zu bringen", sagte der Ex-Stürmer, richtete aber auch die klare Ansage an die Verantwortlichen: "Andere Personen müssen ihren Job machen."

Kommt Ex-Nationalspieler Jagielka?

Immerhin ein bisschen Hoffnung besteht. Im jüngsten Testspiel liefen einige vertragslose Spieler für die Rams auf, darunter Rooneys früherer Nationalmannschaftskollege Phil Jagielka. Sich selbst wird Rooney wohl nicht mehr aufstellen. Nachdem er zunächst noch als Spielertrainer für Derby auflief, hat er seine aktive Karriere im Januar beendet.