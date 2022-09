"Nur" Muskelfaserriss: Coman fehlt dem FC Bayern vorerst

Der FC Bayern muss bis auf Weiteres auf Kingsley Coman verzichten. Der Offensivmann verletzte sich am Freitag im Training.

Es war die schlechteste Nachricht, die Julian Nagelsmann für die Fans des FC Bayern zur Pressekonferenz am Freitag mitgebracht hatte: Kingsley Coman wird seiner Mannschaft erst einmal fehlen.

"King hat sich heute im Training verletzt, er ist gerade in der Röhre", berichtete Nagelsmann am Tag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Es sei "irgendwas Muskuläres", so der Trainer: "Es sieht nicht so gut aus. Ich hoffe, dass es in Anführungszeichen nur ein Faserriss ist und nichts Schlimmeres", etwa ein Muskelbündelriss.

Diese "Hoffnung" hat sich nun bestätigt. Wie die Bayern nach der Untersuchung bekanntgaben, hat sich Coman einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen und wird "vorerst" ausfallen.

Ob Coman nach der zweiwöchigen Länderspielpause wieder einsatzbereit ist, die nach dem übernächsten Bundesliga-Wochenende beginnt, ist fraglich. Der 26-jährige Franzose, der mit einer Sperre in die Saison gestartet war, hatte in den vergangenen drei Bundesliga-Partien und beim Champions-League-Auftakt am Mittwoch bei Inter Mailand (2:0) jeweils in der Startelf gestanden.