Nur Monatsverträge - Ex-Schalker 'MeroMen' erteilt eFootball-Turnier Absage

Der deutsche Nationalspieler Mehrab 'MeroMen' Esmailian wird nicht an der eFootball Championship Pro 2022 teilnehmen. Verträge seien ihm von Vereinen nur für das Event im Juni angeboten worden - er suche jedoch eine langfristige Perspektive.

Nach einem knappen Jahr eFootball.Pro Liga auf Eis, vermeldete Konami Mitte April: es kann wieder gespielt werden. Bei der eFootball Championship 2022 darf dann im Juni endlich auch wieder kompetitiv gegen den virtuellen Ball getreten werden. Sowohl in einem für alle offenen Wettbewerb, als auch in einer Profiliga.

Letzterer erteilt der Ex-Schalke-04-eSport-Profi Mehrab 'MeroMen' Esmailian jetzt eine Absage. An eFootball selbst liegt es jedoch nicht: "Das Spiel ist deutlich besser geworden. Es macht wieder Spaß zu spielen", so Esmailian gegenüber kicker eSport.

"Dafür kann ich nicht stehen"

Das Problem für 'MeroMen': Viele Vereine mit denen er gesprochen habe, oder von denen er wisse "haben Spieler nur für den Juni-Cup unter Vertrag genommen." Das sei jedoch nicht das, wofür er stehe.

Es ist die Perspektive, die Esmailian sucht. "Langfristig an einem Projekt zu arbeiten und zu wachsen" ist es, woran er bei neuen Aufgaben interessiert sei. Einen Event-abhängigen Vertrag verstehe er "sowohl aus Vereinsseite, als auch aus Spielerseite nicht." Daher habe er sich entschieden, an dem zweiwöchigen Turnier im Juni nicht teilzunehmen.

Einen Fahrplan für eine Saison nach der eFootball Championship Pro gebe es laut 'MeroMen' derzeit nicht. Konami scheint nach dem mehr als holprigen Start von eFootball also vorerst in kleinen Schritten die Zukunft anzugehen. Auch gegenüber kicker eSport gab der Spieleentwickler in Windsor zu der eSport-Thematik keinen Kommentar ab.

Verein mit Identifikazionspotenzial gesucht

Ansprüche, die mit der erfolgreichen letzten Saison beim FC Schalke 04 durchaus gerechtfertigt sind, nimmt 'MeroMen' mit in kommende Vertragsverhandlungen:

"Wir haben als drittbestes Team abgeschnitten. Weit vor Manchester United, Arsenal, dem FC Bayern und auch dem AS Rom. Das Wichtigste für mich ist es, langfristig zu planen und einen Verein auszusuchen, mit dem ich mich identifizieren kann. Sowohl mit der Struktur, als auch mit dem Außenbild im eSport."

Ganz abstinent will Esmailian dann aber doch nicht bleiben: "Ich werde vermutlich bei den Open mitspielen." Gute Argumente für seine gestellten Ansprüche an einen zukünftigen Verein kann er so immerhin auf dem virtuellen Rasen untermauern. Fokus sei jedoch "Ende des Jahres mit einem Verein einen gemeinsamen Weg zu gehen."