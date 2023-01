Nur Lamparter besser als Geiger und Schmid

In Seefeld Johannes Lamparter einen deutschen Doppelerfolg verhindert. Der Österreicher gewann sein Heimspiel vor Vincenz Geiger und Julian Schmid.

Weltmeister Lamparter siegte am Samstag auf den WM-Anlagen von 2019 nach einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf in 25:19,20 Minuten Geiger (+ 0, 20 Sekunden) und Schmid (+ 0,22), die das Podium nach starken Leistungen in der Loipe komplettierten. "Ich bin happy, dass wir beide zusammen auf dem Podest sind. Wir sind gute Kumpels. Das ist unglaublich", sagte Olympiasieger Geiger im ZDF.

Beim Triple geht es neben Weltcup-Punkten auch um eine eigene Gesamtwertung. Die Resultate des Vortages wirken sich auf den folgenden Wettbewerb aus. Lamparter geht am Sonntag als Favorit ins Finale, bei dem nach dem Skispringen ein 12,5 Kilometer langer Lauf in Seefeld auf dem Programm steht. Geiger und Schmid streben mindestens das Gesamtpodest bei der prestigeträchtigen Veranstaltung an.

Riiber wegen Loch im Anzug disqualifiziert

Weiter unrund läuft es beim Norweger Jarl Magnus Riiber, der wegen eines Lochs im Anzug disqualifiziert wurde. Der Anzug war während des Anlaufs auf der Schanze gerissen. "Alles schreit danach, dass ich eine Pause machen sollte", sagte Riiber, der in diesem Winter auch körperliche Probleme hat. Für den Ausnahmekönner geht es um den fünften Gesamtweltcup-Sieg in Serie. Das Seefeld-Triple musste er nach der Disqualifikation vorzeitig abschreiben.

Frauen: Armbruster im Fotofinish Dritte

Die 17 Jahre alte Nathalie Armbruster hat beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen im österreichischen Seefeld den nächsten Podestplatz eingefahren. Einen Tag nach Rang zwei belegte Armbruster am Samstag Rang drei hinter Norwegens Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen und der Italienerin Annika Sieff. Sieff setzte sich nach einem Sprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf erst im Schlussspurt und nur mit dem Vorsprung von 0,1 Sekunden gegen Armbruster durch.

"Ich habe den dritten Platz gewonnen. Es war unglaublich hart heute", sagte Armbruster. Sie habe versucht, "einfach nur noch zu überleben". Für die junge Deutsche war es der sechste Podestplatz im siebten Rennen. "Sie hat alles probiert. Es war wieder ein tolles Wochenende für die Nathalie. Ich glaube, so können wir weitermachen", sagte Bundestrainer Florian Aichinger im ZDF. Westvold Hansen hat alle sieben Rennen für sich entschieden und dominierte auch am Samstag in Tirol.