Nur Kurzeinsätze in Aschaffenburg: Philipp versucht's in der Landesliga

Kai Philipp wird im neuen Jahr nicht mehr für Viktoria Aschaffenburg spielen, sondern wechselt in die Landesliga zu Alemannia Haibach. Bei den Unterfranken kam der 20-jährige Mittelfeldakteur seit 2021 auf 34 Regionalliga-Partien. In der laufenden Saison brachte er es bisher nur zu neun Einsätzen über jeweils wenige Minuten. Benedikt Hotz, Sportlicher Leiter in Aschaffenburg, lässt auf der Internetseite seines Vereins durchblicken, dass er sich ein Wiedersehen mit Philipp vorstellen könne: "Kai hatte sich mehr Spielanteile erhofft, von daher haben wir in einem vertrauensvollen Gespräch seine Perspektiven besprochen. Wir tragen seinen Entschluss, noch im Winter nach Haibach zu gehen, voll mit und hoffen, dass er sich über die dort mögliche Spielpraxis noch einmal weiterentwickeln kann und sich somit wieder in unseren Fokus spielt."