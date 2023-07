Nur kurze Hoffnung: Geschwächter Geschke muss Tour beenden

Die Strapazen waren zu viel. Nach seinem Einbruch auf der 17. Etappe gab Simon Geschke am Donnerstag bei der Tour de France auf. Es war eine Premiere für den Routinier.

Kurz sah es danach aus, als könnte der gesundheitlich angeschlagene Simon Geschke trotz seines schlimmen Einbruchs auf der 17. Etappe der Tour de France am Mittwoch die Frankreichrundfahrt fortsetzen. Der 37-Jährige stand am Donnerstag am Start für die 185 Kilometer von Moûtiers nach Bourg-en-Bresse und sagte gegenüber der ARD: "Mal gucken, wie es heute geht. Ich bin froh, dass ich noch drin bin." "Durchkommen. Wenn es nicht geht, nach Hause fahren", war dabei die Devise des Freiburgers.

Doch bereits an der ersten Bergwertung, mit 1,6 Kilometern Länge und durchschnittlich 4,1 Prozent Steigung eigentlich keine schwere Prüfung, hatte der Cofidis-Profi erneut Probleme. Etwa 75 Kilometer vor dem Ziel gab der sichtlich angeschlagene Geschke schließlich auf und stieg entkräftet vom Rad. Das Tempo im Hauptfeld war am Ende zu hoch, um sich von den Strapazen des letzten Tages sowie der infolge einer Infektion schweren Nacht zu erholen, am Ende reichte die Kraft nicht, um das Ziel zu erreichen.

"Ich konnte einfach nichts mehr essen. Die ersten beiden Stunden ging es noch. Kleinigkeiten mit dem Magen reichen in der dritten Woche schon. In der dritten Stunde habe ich dann gemerkt, dass es mir komplett den Stecker zieht", sagte Geschke nach seinem Ausstieg und fügte hinzu: "Ich war am Berg der vierten Kategorie allein. Nochmal 80 km allein, vor allem nach dem Tag gestern, wo ich komplett leer war, da hatte ich einfach keine Reserven mehr."

"Hatte schon Albträume, die schöner waren"

Bereits am Mittwoch hatte sich Geschke auf der Königsetappe der Tour nur knapp vor dem Zeitlimit ins Ziel gerettet. Etwa 1:20 Minute vor der zeitlichen Höchstgrenze und 44:56 Minuten nach dem österreichischen Tagessieger Felix Gall rollte er als Letzter über die Ziellinie in Courchevel. An Geschkes Fersen war bereits der sogenannte Besenwagen, der hinter dem letzten Radprofi fährt. Hätte er das Zeitlimit überschritten, dann wäre der 37-Jährige disqualifiziert worden.

"Ich hatte schon Albträume, die schöner waren. Eine ganz schlechte Etappe rausgesucht für einen schlechten Tag", sagte Geschke später dem "CyclingMagazine". "Ich habe mich im Rennen von Anfang an schlecht gefühlt, ich wusste nicht, woran es lag. Nach dem Rennen hab ich mich zweimal übergeben, hatte Schüttelfrost. Ich denke, es stimmt etwas mit dem Magen nicht", sagte Geschke vor der Etappe am Donnerstag der ARD.

Erstmals muss Geschke vor Paris aufgeben

Für Geschke ist es eine Premiere: Bei jeder seiner bisherigen zehn Tour-Teilnahmen hatte er Paris erreicht, nun muss er bereits vor der finalen Etappe auf den Champs-Elysees seine Koffer packen. Im Vorjahr hatte der Kletterspezialist noch neun Tage das Bergtrikot getragen und eine traumhafte Tour erlebt. Der spätere Gesamtsieger Jonas Vingegaard gewann die Bergwertung zwar knapp vor Geschke, der durfte das Gepunktete Trikot jedoch stellvertretend bis nach Paris tragen. Im kommenden Jahr wird der Freiburger seine Profi-Karriere beenden, es ist daher unsicher, ob er nochmals zur Großen Schleife zurückkehrt.

Von den sieben deutschen Profis sind nur noch fünf im Rennen. Am Mittwoch hatte bereits Sprinter Phil Bauhaus entkräftet aufgegeben. Nikias Arndt, Emanuel Buchmann, Nils Politt, Georg Zimmermann und John Degenkolb sind noch im Rennen.