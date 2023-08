Nur Kruse fehlt Paderborn gegen Kaiserslautern

Der SC Paderborn muss auch am kommenden Spieltag auf Max Kruse verzichten. Dafür meldeten sich die zuletzt fehlenden Spieler wieder zurück.

Mit dem 2:1 bei Fortuna Düsseldorf fuhr der SCP den ersten Dreier der noch jungen Saison ein. Nicht zum ersten Sieg beitragen konnten Max Kruse (Muskelfaserriss), Visar Musliu (Rotsperre), Raphael Obermair (muskuläre Probleme) sowie Maximilian Rohr (Sprunggelenksverletzung). Doch bis auf Kruse kann Lukas Kwasniok am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Kaiserslautern auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. "Mit Ausnahme von Kruse sind alle wieder an Bord", sagte der SCP-Coach nach dem Training am Dienstagvormittag. "Auch die Verletzungs-Rückkehrer sind gewappnet für das Mannschaftstraining."

Als Maßstab für den Auftritt gegen die Pfälzer nimmt Kwasniok die ersten 30 Minuten aus Düsseldorf heran: "Das war vielleicht die beste halbe Stunde, seitdem ich hier Trainer bin", sagte der 42-Jährige. Sein Ziel sei es nun, "über die kompletten 90 Minuten so zu spielen".

Curda hofft auf die Energie, "die uns durch das Düsseldorf-Spiel gepusht hat"

Dabei überzeugte seine Mannschaft in Düsseldorf über die restlichen 60 Minuten mit einer tadellosen Defensivleistung, warf dafür aber ihre standardisierte offensive Spielweise über Bord. Eine solche Einstellung ist auch gegen die Roten Teufel vonnöten: "Gegen Kaiserslautern benötigen wir die Energie, die uns durch das Düsseldorf-Spiel gepusht hat", sagte Verteidiger Laurin Curda. "Wenn wir daran anknüpfen und unser Spiel durchziehen, haben wir gute Chancen am Freitag."