Nur Kooij schneller als Bauhaus

Phil Bauhaus hat den Sieg auf der ersten Etappe der diesjährigen Polen-Rundfahrt als Zweiter nur um Haaresbreite verpasst.

Der 27-Jährige vom Team Bahrain-Victorious musste sich am Samstag nach 218,8 Kilometern von Kielce nach Lublin im Massensprint nur dem Niederländer Olav Kooij geschlagen geben. Dritter wurde der Belgier Jordi Meeus vom deutschen Bora-hansgrohe-Team. Max Kanter (Movistar) landete auf Platz sechs.

Zu Beginn des Rennens durften sich in einer Ausreißergruppe gleich drei polnische Fahrer präsentieren: Patryk Stosz und Mateusz Grabis (beide Nationalteam Polen) machten sich gemeinsam mit Kamil Malecki vom Team Lotto-Soudal sowie zwei weiteren Fahrern auf die Flucht. Das Quintett konnte sich schnell gut fünf Minuten Vorsprung herausarbeiten.

Die Ausreißer machten die Sprint- und Bergwertungen unter sich aus, doch eine Chance auf den Etappensieg hatte keiner der fünf Führenden. Rund zehn Kilometer vor dem Ziel wurde der letzte der Ausreißer gestellt, so dass es zum Massensprint kam.

Am Sonntag wartet auf der zweiten Etappe von Chelm nach Zamosc erneut eine Chance auf die Sprinter. Die Polen-Rundfahrt endet am 5. August in Krakau.

1. Etappe Kielce - Lubin (218,80 km):

1. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 5:18:01 Std.; 2. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 4. Mike Teunissen (Niederlande) - Jumbo-Visma; 5. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 6. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 7. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange; 8. Mark Cavendish (Großbritannien) - Quick-Step Alpha Vinyl; 9. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Tobias Bayer (Österreich) - Alpecin-Deceuninck; ... 31. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; 35. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 61. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma; 62. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 88. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 117. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal; 125. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 5:17:51 Std.; 2. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 4 Sek.; 3. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 4. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe + 6; 5. Sam Brand (Großbritannien) - Team Novo Nordisk + 9; 6. Mike Teunissen (Niederlande) - Jumbo-Visma + 10; 7. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 8. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 9. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange; 10. Mark Cavendish (Großbritannien) - Quick-Step Alpha Vinyl; ... 33. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; 37. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 62. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma; 63. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 89. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 117. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal; 125. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM