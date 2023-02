Nur Klopp kennt das Gefühl: Alles spricht für Darmstadts Aufstieg

Der SV Darmstadt 98 steuert unweigerlich in Richtung Bundesliga. Vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV spricht praktisch alles für die Rückkehr der Lilien ins Oberhaus.

Nach 21 Saisonspielen kann in der 2. Bundesliga eigentlich nur noch ein Team mit Spitzenreiter Darmstadt 98 konkurrieren. Und eben jenes ist am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum absoluten Schlagerspiel am Böllenfalltor zu Gast. Vier Punkte liegt der Hamburger SV hinter den Lilien, die bis dato nur ein einziges Ligaspiel verloren haben. Es war tatsächlich am ersten Spieltag Mitte Juli des vergangenen Jahres, dass das Team von Trainer Torsten Lieberknecht mit 0:2 in Regensburg unterlegen war.

Das Hinspiel in Hamburg gewann Darmstadt mit 2:1 - und scheint aktuell nicht mehr von der Rückkehr in die Bundesliga abzubringen zu sein. Mit 48 Zählern auf dem Konto sind es bereits acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Heidenheim, auf den Vierten Paderborn gar derer zehn.

Wenn Gefühle zu trügen versuchen, hilft ein Blick in die Statistik: Seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung zur Saison 1995/96 kam es nur ein einziges Mal vor, dass ein Team mit 44 oder mehr Punkten nach 21 Spieltagen am Ende den Aufstieg nicht geschafft hat. Die Rede ist vom 1. FSV Mainz 05 unter der Leitung eines gewissen Jürgen Klopp. Die Rheinhessen hatten die Zweitliga-Saison 2001/02 mit mehreren Startrekorden furios begonnen, noch vor dem letzten Spieltag hatte der Herbstmeister zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz.

Albtraum in Köpenick

Beim damaligen Zweitliga-Aufsteiger Union Berlin aber versagten den Mainzern die Nerven, durch das 1:3 in Köpenick mussten sich Klopp & Co. mit Tränen in den Augen die Aufstiegspartys in Hannover, Bielefeld und Bochum ansehen. Mit 64 Punkten ist der FSV bis heute punktbester Nicht-Aufsteiger im Unterhaus in der Drei-Punkte-Ära.

Zurück nach Darmstadt: 48 Punkte nach 21 Spieltagen sind eine historisch starke Ausbeute - besser stand ein Zweitligist zu diesem Zeitpunkt der Saison nie da. Lediglich Braunschweig (2012/13, am Saisonende Zweiter) und Nürnberg (2000/01, Meister) hatten die gleiche Anzahl an Zählern auf dem Konto.

44 Punkte nach 21 Spieltagen sind die Grenze, mit der 13 von 14 Teams (außer Mainz) der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Ausgerechnet der HSV verpasste die Bundesliga-Rückkehr in der Saison 2018/19 - mit 43 Zählern nach 21 Saisonspielen.