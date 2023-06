Nur in Durchgang eins ebenbürtig: Maria unterliegt Swiatek in drei Sätzen

Tennisspielerin Tatjana Maria hat in Bad Homburg kurz vor der Rückkehr nach Wimbledon eine Überraschung gegen Iga Swiatek verpasst.

Die 35-jährige Maria zeigte beim Rasenturnier in Bad Homburg gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen eine starke Leistung, musste sich Eine Woche vor dem Wimbledon-Auftakt aber nach fast zwei Stunden mit 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben. Im ersten Satz spielte Maria auf Augenhöhe mit ihrer Kontrahentin und konnte sich durch ein spätes Break den ersten Durchgang sichern.

Besonders im zweiten und dritten Durchgang blitzte dann ein ums andere Mal die Qualität von Swiatek durch, die nach ihrem Triumph bei den French Open verspätet in die Vorbereitungen auf Wimbledon eingestiegen ist und ihr erstes Spiel auf Rasen absolviert hat. Maria kämpfte zeitgleich mit ihren Kräften, noch am Sonntagabend hatte sie das Endspiel eines Challenger-Turniers in Italien gespielt und war erst wenige Stunden vor dem Match in Bad Homburg angekommen.

Alle Deutschen raus

Damit sind alle vier Deutschen bei ihrem Heimspiel schon in der ersten Runde gescheitert. Zuvor hatte am Montag Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ihr Duell mit Mayar Sherif aus Ägypten 6:4, 4:6, 5:7 verloren. Als zweite Lokalmatadorin schied außerdem einen Tag nach der früheren Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki auch Lena Papadakis aus.