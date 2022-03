Nur Groves schneller als Bauhaus - Colbrelli geht es wieder besser

Einen Tag nach dem dramatischen Zusammenbruch seines Teamkollegen Sonny Colbrelli hat der deutsche Radsprinter Phil Bauhaus den Sieg auf der zweiten Etappe der Katalonien-Rundfahrt ganz knapp verpasst. Der 27-Jährige musste sich am Dienstag nach 202,4 Kilometern von L'Escala nach Perpignan um wenige Zentimeter dem Australier Kaden Groves geschlagen geben. Dritter wurde der Franzose Hugo Hofstetter. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm der Norweger Jonas Iversby Hvideberg vom deutschen DSM-Team.

Colbrelli war am Montag nach dem Zielsprint der Auftaktetappe kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Der Italiener erholt sich derzeit im Krankenhaus von Girona und ist auf dem Weg der Besserung. "Am Anfang war es beängstigend, aber ich denke schon darüber nach, wann ich wieder Rennen fahren kann", sagte Colbrelli der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport".

Der Radprofi kann sich an den Zwischenfall nicht erinnern. "Ich habe die Linie überquert und bin dann zu Boden gefallen", erklärte Colbrelli. Er erinnere sich erst, als er im Krankenhaus aufgewacht sei. Im Bergaufsprint ins Ziel der ersten Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz zwei belegt. Spanische Medien berichteten, dass bei dem 31-Jährigen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde, nachdem er bewusstlos geworden war.

Am Mittwoch wird die Rundfahrt mit der dritten Etappe über 161,1 Kilometer von Perpignan nach Molina fortgesetzt. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

2. Etappe L'Escala - Perpignan (202,40 km):

1. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange 4:44:28 Std.; 2. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Hugo Hofstetter (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 4. Ethan Vernon (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step; 5. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 6. Manuel Penalver (Spanien) - Burgos - BH; 7. Michael Matthews (Australien) - BikeExchange; 8. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Jumbo-Visma; 9. Henri Vandenabeele (Belgien) - Team DSM; 10. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo; ... 87. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 33; 118. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 135. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 5:23 Min.; 160. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 21:52

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Jonas Iversby Hvideberg (Norwegen) - Team DSM 8:31:28 Std.; 2. Michael Matthews (Australien) - BikeExchange + 1 Sek.; 3. Hugo Hofstetter (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 7; 4. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 11; 5. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 6. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo; 7. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 8. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 9. Jan Bakelants (Belgien) - Wanty-Gobert; 10. Sam Oomen (Niederlande) - Jumbo-Visma; ... 71. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 44; 96. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 8:53 Min.; 124. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 16:59; 137. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 17:38; 160. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 39:10

Bergwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Jonas Iversby Hvideberg (Norwegen) - team DSM 10 Pkt.; 2. Joan Bou Company (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 7; 3. Adria Moreno (Spanien) - Burgos - BH 4; 4. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma 3; 5. Alex Molenaar (Niederlande) - Burgos - BH 3; 6. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo 2; 7. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Jumbo-Visma 2; 8. Bruno Armirail (Frankreich) - Groupama-FDJ 2; 9. Mads Wurtz Schmidt (Dänemark) - Israel-Premier Tech 1; 10. Pieter Serry (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step 1

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Jonas Iversby Hvideberg (Norwegen) - Team DSM 11 Pkt.; 2. Michael Matthews (Australien) - BikeExchange 10; 3. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange 10; 4. Sonny Colbrelli (Italien) - Bahrain Victorious 6; 5. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious 6; 6. Joan Bou Company (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 4; 7. Hugo Hofstetter (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 4; 8. Quentin Pacher (Frankreich) - Groupama-FDJ 4; 9. Pieter Serry (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step 4; 10. Adria Moreno (Spanien) - Burgos - BH 3

Teamwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Bahrain Victorious (Bahrain) 25:34:57 Std.; 2. Team Arkea-Samsic (Frankreich) + 0 Sek.; 3. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate); 4. Deceuninck-Quick-Step (Belgien); 5. Trek - Segafredo (USA); 6. Jumbo-Visma (Niederlande); 7. Uno-X Pro Cycling Team (Norwegen); 8. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 33; 9. Team DSM (Deutschland); 10. Cofidis (Frankreich); ... 15. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:06 Min.