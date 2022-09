Nur Fünfter bei den Buchmachern: Ancelotti gefällt Underdog-Rolle

Die Mission Titelverteidigung bei Real Madrid und Trainer Carlo Ancelotti hat begonnen. Vor dem Auftaktspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Celtic Glasgow mahnte der Italiener zu Respekt. Und erinnerte auch an letztes Jahr.

"Es ist offensichtlich ein schwieriges Spiel", stellte Carlo Ancelotti vor der Pressekonferenz mit notorisch hochgezogener Augenbraue klar. Das erste Spiel für Real Madrid in der neuen Champions-League-Saison bei Celtic Glasgow: Es gibt wohl einfachere Auftaktspiele, das weiß auch Europas frisch gekürter Trainer des Jahres.

Sechs Spiele, sechs Siege, bei einem Torverhältnis von 25 zu 1, stehen momentan auf dem heimischen Liga-Konto des schottischen Meisters. Zuletzt ging auch das Old Firm Derby gegen die Rangers klar an die Grün-Weißen.

"Wir haben keine Angst davor ..."

"Wie wir haben sie zurzeit einen guten Lauf", so der Italiener, der mit Real in der Liga ebenfalls alle Spiele bislang gewinnen konnte (vier Siege). "Ich weiß, dass Celtic seinen Stil nicht verändern wird. Sie wollen offensiven Fußball spielen." Ein Problem sei das für ihn jedoch nicht, erklärte der 63-Jährige. "Wir haben keine Angst davor zu verteidigen, weil wir das sehr gut können." Immerhin sei auch beim Triumph in der vergangenen Saison die Defensive essenziell gewesen.

Dabei seien die Königlichen laut einem Reporter ein "Underdog" gewesen. Auch diese Saison gehört Real bei den Buchmachern nicht gerade zu den Top-Favoriten. Nach Manchester City, Paris St. Germain, dem FC Liverpool und FC Bayern wird der Titelverteidiger erst an fünfter Stelle als Kandidat für den Champions-League-Sieg geführt. Ein schlechtes Omen?

"Nein", erwiderte Ancelotti. "Es ist eher ein gutes Zeichen. Wir haben kein Problem damit, der Underdog zu sein. Zumal wir uns im Vergleich zum letzten Jahr noch verbessert haben."

Ancelotti fordert Respekt

Ob der Begriff "Underdog" für die Königsklassen-Rekordsieger (14 Titel für Real, vier für Ancelotti als Trainer) auch hinsichtlich der Gegner in Gruppe F (neben Celtic auch RB Leipzig und Schachtar Donezk) greift, scheint fraglich. Trotzdem warnte der Coach, der zuletzt sein Karriereende angekündigt hatte: "Es ist überhaupt keine einfache Gruppe. Wir müssen die Mannschaften respektieren. Denkt an Sheriff letztes Jahr, alles kann passieren."

Damals verloren die Madrilenen in der Gruppe überraschend gegen den Außenseiter Sheriff Tiraspol (1:2) und kassierten die erste Saison-Niederlage. Ein Déjà-vu in Glasgow soll also vermieden werden, mahnt Ancelotti - und versichert: "Wir sind vorbereitet."

Zum Thema: Real-Legende Marcelo zieht es nach Griechenland